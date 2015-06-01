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В воскресенье определится победитель турнира среди дворовых команд по хоккею

В воскресенье определится победитель турнира среди дворовых команд по хоккею
В седьмом городском хоккейном турнире дворовых команд на кубок главы Владивостока Игоря Пушкарева пришла пора решающих поединков.



По жребию были определены пары полуфиналистов из числа команд – победителей четырех предварительных групп.



Итак, в ближайшую субботу, 4 февраля, в 10 часов утра на муниципальной хоккейной площадке по адресу: ул. Героев Хасана, 12 первый полуфинал проведут команды «TANDRA» и «Беркут», а в 11 часов 30 минут на площадке школы № 80 по ул. Адмирала Невельского, 31 скрестят клюшки за вторую путевку в финал «Старт» и «Босфор».



Победители этих полуфиналов в воскресенье, 5 февраля, в 11 часов утра в решающем поединке определят лучшую команду 2017 года – обладателя кубка главы города Владивостока Игоря Пушкарёва. Этот увлекательный и напряженный финальный матч состоится на муниципальной хоккейной площадке в районе станции Океанская по адресу: ул.Фанзавод, 18.



Организаторы турнира дворовых команд по хоккею приглашают всех желающих поболеть за эти красивые и бескомпромиссные поединки и поздравить их победителей.



Пресс-служба администрации г. Владивостока

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 11:07      |      Категория:  Все новости » Спорт
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