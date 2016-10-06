В России предложили ввести курсы экстремального вождения для водителей автобусов - автоновости

В России могут ввести обязательные курсы экстремального вождения для водителей междугородних автобусов.

Такое предложение было выдвинуто председателем правления Гильдии автошкол России Сергей Лобарев. Как полагает эксперт, такая практика потенциально может сократить количество ДТП на крупных федеральных трассах и спасти десятки жизней пассажиров.

«В междугороднем автобусе находится несколько десятков человек. Чтобы избежать трагедии, нужно научить водителя выполнять резкие маневры на большой скорости, чувствовать возникновение заноса и предотвращать его. Учебную езду для водителей категории D нужно разрешить по скоростным магистралям. При каждой аттестации, раз в пять лет, нужно как минимум 16 часов такой практики», — прокомментировал свою инициативу Лобарев.

Это предложение ранее уже обсуждалось в рамках круглого стола, организованного председателем комиссии по безопасности Общественной палаты РФ Антона Цветкова по инициативе крупных игроков рынка транспортных перевозок.

«Транспортной безопасности в сфере автобусных перевозок сегодня, по сути, не существует: автобусный парк изношен максимально, водители не проходят должного обследования, легальный трафик не отлажен, отсутствует единая система билетов. Потому пассажиры вынуждены ежедневно пользоваться услугами нелегальных перевозчиков, которые не несут ответственности за жизни пассажиров. Необходимы качественные и скорейшие изменения в законодательстве со стороны Министерства транспорта РФ» - заявил он.