ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ История в фотографиях: Десятка лучших машин McLaren MP4 Сегодня стало известно, что McLaren отказалась от индекса MP4, которым наделялись машины команды из Уокинга в эпоху Рона Денниса. Автомобиль-2017 будет иметь наименование MCL32, что ознаменует начало новой эры для легендарного коллектива. Издание F1Fanatik.co.uk предлагает вспомнить десятку лучших автомобилей с маркировкой MP4. Новая машина McLaren получила название MCL32

1981 – 1983: McLaren MP4/1 – MP4/1E



http://porschecarshistory.com/

Эра MP4 началась с MP4-1. Это была первая в истории Ф1 машина, обшивка которой была полностью сконструирована из углеродного волокна. Первую победу McLaren под руководством Денниса принес Джон Уотсон на Гран При Великобритании-1981 в Сильверстоуне. Версия “B” машины была представлена в следующем году: она выиграла четыре гонки. Первую викторию после своего возвращения в спорт на ней отпраздновал Ники Лауда. Тем не менее за чемпионский титул от McLaren в том году боролся именно Уотсон, однако проиграл сражение Кеке Росбергу из Williams.

1984-86: McLaren MP4/2 – MP4/2C



mclaren.com

К тому моменту, когда была сконструирована MP4-2, McLaren перешла с обычных двигателей Cosworth на турбо моторы Porsche под брэндом TAG. Ники Лауда выиграл чемпионат в 1984-м, а на протяжении следующих двух сезонов доминировал Ален Прост. Стоит упомянуть, что McLaren застал врасплох новый регламент от FIA, предполагавший внедрение машин с плоским днищем начиная с 1983 года. Изначально конструктор машины Джон Барнард и Porsche планировали расположить двигатель между большими туннелями, создающими необходимый граунд-эффект, который позволял генерировать больше прижимной силы. Тем не менее новое партнерство все-таки смело всех конкурентов. Команда из Уокинга установила свои правила в Ф1: начиная с 1984-го она выиграла 12 из 16 гонок. Но даже такое доминирование уже не казалось пределом спустя четыре года.

1988: McLaren MP4/4

McLaren и Honda сформировали идеальное партнерство в 1988-м. После ухода Барнарда в Ferrari Деннис сманил в свою команду из Brabham Гордона Марри, который вместе со Стивом Николсом создал одну из величайших машин в истории Ф1 – MP4/4. За ее рулем сидели величайшие пилоты, поэтому у остальных не было шансов. Прост и Айртон Сенна выиграли на двоих 15 гонок из 16 – бразилец впервые стал чемпионом мира. Это стало началом золотой эры McLaren-Honda.

1989-90: McLaren MP4/5 – MP4/5B



brisbane956.wordpress.com

После запрета на турбо моторы японский производитель представил великолепный двигатель V10 в 1989-м, позволивший пилотам McLaren в очередной раз сражаться за титул друг с другом. Отношения Сенны и Проста испортились после столкновения в Сузуке. Титул взял Прост, после чего ушел в Ferrari. А спустя 12 месяцев в той же Сузуке Айртон возвратил должок французу: врезавшись в машину Проста, он вернул себе чемпионский титул.

1991: McLaren MP4/6



©Wouter Melissen

В 1991-м в Honda решили использовать двигатель V12 и вновь не прогадали. Однако на этот раз соперничество было крайне упорным: Williams-Renault навязала McLaren-Honda серьезную борьбу. Больший двигатель означал больший топливный бак, что негативно сказывалось на аэродинамике: в этой области FW14 Эдриана Ньюи существенно превосходила оппонентов. Но в противовес этому посреди сезона McLaren представила систему активной подвески с возможностью регулировать дорожный просвет. Этого оказалось достаточно, чтобы чаша весов в чемпионской дуэли склонилась в пользу Сенны, и бразилец успешно защитил свой титул. Тем не менее с этого момента Williams уже было не остановить, а у McLaren начался кризис.

1993: McLaren MP4/8



Сезон-1992 стал последним для связки McLaren-Honda, после чего британская команда перешла на клиентские моторы Ford Cosworth. Это были двигатели даже не топ-спецификации: лучшие агрегаты ушли в Benetton. Сенна, разозлившийся на Проста за то, что тот наложил вето на переход бразильца в Williams, должен был опробовать новую MP4/8. Он был скептически настроен относительно шансов на успех команды, которая лишилась поддержки производителя. Но после первого же быстрого круга на новом автомобиле латиноамериканец сказал Деннису: «Это великолепный двигатель». Шасси также показало себя очень неплохо, что позволяло Айртону сохранять лидерство в общем зачете после первых шести гонок. Но даже Сенне было не по силам сдержать мощную Williams в том году. Все равно Айртон завершил сезон с пятью внушительными победами в активе.

1998: McLaren MP4/13



mclaren.com

McLaren рассталась с Peugeot после одного года партнерства и решила сделать ставку на Mercedes. Первой победы пришлось ждать более двух лет: она пришла в начале третьего сезона сотрудничества, когда Дэвид Култхард победил в Австралии в 1997-м. Спустя год в команду пришел Эдриан Ньюи: вкупе с удачным выбором поставщика резины и сменой технического регламента это дало возможность McLaren вернуться на вершину. Михаэль Шумахер сражался за чемпионство до последней гонки сезона, однако потерпел поражение от Мики Хаккинена.

1999: McLaren MP4/14



Simraceway Community Forums

Команда из Уокинга лишилась ключевого преимущества, которое позволило ей отпраздновать триумф в 1998-м, потому что Goodyear покинула Ф1. Таким образом, все команды перешли на резину Bridgestone. Однако Ньюи удалось сконструировать достойное шасси. Это обеспечило McLaren превосходство даже при том, что Ferrari также существенно прибавила. В 1998-м команда Денниса одержала девять побед, а в 1999-м число викторий сократилось до семи. Если бы не страшная авария Шумахера в Сильверстоуне, возможно, Хаккинену пришлось бы труднее в борьбе за чемпионскую корону.

2005: McLaren MP4/20



picautos.com

В начале 2000-х McLaren, Mercedes и Ньюи предприняли радикальные попытки догнать Ferrari, однако в 2003-м было принято решение отказаться от выбранного технического направления развития автомобиля. А через два года у команды случился долгожданный прорыв. MP4-20 выиграла десять гонок в 2005-м – в два раза больше, чем любая другая машина – тем не менее проблемы с надежностью на MP4/20 вознесли на вершину Кубка конструкторов Renault, а Фернандо Алонсо оставил не у дел Кими Райкконена.

2008: McLaren MP4/23



© McLaren

Этот год начался для команды из Уокинга шпионским скандалом: FIA оштрафовала MсLaren на 100 миллионов долларов за неправомерное использование интеллектуальной собственности команды Ferrari. Новая машина прошла тщательную проверку FIA на наличие улик, которые McLaren потенциально могла использовать для получения преимущества над остальными. Льюис Хэмилтон выиграл на этой машине уже в Австралии, а чемпионский титул был оформлен в ходе одной из самых драматичных гонок в истории Ф1 на Интерлагосе. Льюису удалось опередить в общем зачете Фелипе Массу из Ferrari на одно очко. До сих пор Хэмилтон является последним пилотом, принесшим чемпионскую корону McLaren.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 07:51 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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