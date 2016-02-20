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Toyota вывела на российский рынок новый Highlander - автоновости

Toyota вывела на российский рынок новый Highlander - автоновостиToyota вывела на российский рынок новый Highlander

Автор фото: неткаршоу.ком

Пресс-служба японской компании Toyota сообщает о начале продаж обновленной версии кроссовера Highlander на российском рынке.

Впервые японский автопроизводитель выставил обновленную модификацию полноразмерного внеждорожника на своем стенде в рамках Международного автосалона в Нью-Йорке еще весной 2016 года. Российские клиенты Toyota смогли оформить предзаказ на эту модель только в середине прошлого месяца, а сейчас первые «живые» автомобили добрались до шоу-румов официальных дилеров.

Новинка вышла на авторынок нашей страны только в двух топовых комплектациях – «Престиж» и «Люкс Safety», которые разделят единственный и безальтернативный силовой агрегат. Это 3,5-литроввый бензиновый V6 мощностью 249 л.с. (356 Нм), который поставляется исключительно с 8-ступенчатым «автоматом».

Уже в самой «бюджетной» комплектации «Престиж» автомобиль оснащается фирменной мультимедийной системой Toyota Touch 2 with Go с восьмидюймовым сенсорным экраном и встроенной навигацией, датчиками дождя и света, системами вентиляции и подогрева для первых двух сидений, третьим рядом кресел, камерой заднего вида, системой обогрева руля, а также трехзонной климатической установкой. Стоимость кроссовера в такой комплектации начинается от 3 635 000 рублей.

Комплектация «Люкс Safety», помимо всего вышеперечисленного, доукомплектована системой предупреждения фронтальных столкновений, которая работает совместно с системой автоматического торможения, контролем состояния водителя, фарами с адаптивным освещением, системой контроля полосы движения, системой распознавания дорожных знаков, комплектом из 4-х камер панорамного обзора, круиз-контролем, а также аудиосистемой с двенадцатью колонками. За такой кроссовер будущему владельцу придется заплатить уже 3 789 000 рублей.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 04:43      |      Категория:  Автоновости
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