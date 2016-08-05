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Серджио Маркионе обсудил будущее Ф1 с Liberty Media

Генеральный директор Fiat Chrysler Automobiles и Ferrari Серджио Маркионе встретился с руководителями Liberty Media для того, чтобы обсудить будущее Ф1.

Дело в том, что у нынешних команд есть действующие контракты с Ф1 до конца 2020 года, однако недавно сменился обладатель коммерческих прав Больших Призов.

На встрече Серджио хотел выяснить, каким видят будущее спорта в Liberty Media.

«Мы обсуждаем этот вопрос с Liberty: недавно я встречался с Чейзом [Кэри], – сказал Маркионе на пресс-конференции. – Проблема состоит не в финансах. Мы хотим во всем разобраться.

Договор согласия истекает в 2020-м. С нашей стороны было бы неразумно вкладывать деньги, не зная о том, что произойдет в 2021-м. Я хотел узнать у Чейза, как будет выглядеть Ф1 после 2021 года, и что Ferrari сможет получить от своего участия в чемпионате.

Как только в этом вопросе наступит ясность, тогда будет гораздо легче решить, хотим ли мы и дальше участвовать в этой серии.

Мы считаем, что Ф1 способна развиваться, и инвесторы могут получить выгоду от владения этим бизнесом. Мы ждем разъяснений, но их пока не последовало.

Чего я ожидаю от спорта в 2017-м? Улучшений. Я считаю, что сейчас есть отличная база для того, чтобы Ferrari продолжала выступать в Ф1. Есть возможность заложить эту базу и в эру после 2020 года.

Мне кажется, Liberty и Чейз понимают, что в спорт должен вернуться фактор шоу и развлечения. Мы не можем и дальше вкладывать деньги в спорт, который становится все менее популярным. Нужно изменить эту ситуацию».

Ходят слухи, что в Liberty Media хотят изменить систему распределения призовых денег, чтобы улучшить финансовое состояние маленьких команд и поощрить их дальнейшее участие в чемпионате.

Это означает, что Ferrari может лишиться своего исторического бонуса за участие в Ф1, что поставит под вопрос дальнейшее участие Скудерии в чемпионате.

«До 2020 года не будет никаких изменений в контрактах Ferrari с Ф1, – продолжил итальянец. – Эта тема даже не обсуждалась. Я думаю, что было бы неразумно поднимать ее».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 04:04      |      Категория:  Все новости » Спорт
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