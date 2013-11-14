Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
Отравление алкогольными напитками

Большой выбор товаров для дома

Как найти лучших врачей в вашем городе?

Гостеприимный город Сочи - лучшее место для отдыха

Собираетесь в москву? Мы подскажем где забронировать номер в Москве

Двухтактный или четырехтактный лодочный мотор – в чью пользу сделать выбор?

"БМопт" - изготовление и реализация продукции для хозяйственных нужд

Экскурсионные программы в Чернобыльскую зону отчуждения

Портал «СуперРиэлт» – помощник в поиске недвижимости

Преимущества транспортной компании "Ист Лайнс" в грузоперевозках по России

Продажа видеокамер Turbo HD в Киеве

КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Subaru представила обновленную модификацию седана Legacy - автоновости

Subaru представила обновленную модификацию седана Legacy - автоновостиSubaru представила обновленную модификацию седана Legacy

Автор фото: неткаршоу.ком

Японская компания Subaru рассказала об обновленной версии седана Legacy, официальная презентация которого состоится в рамках грядущего моторшоу в Чикаго.

Внешне отличить обновленную модификацию японского седана от стандартной можно по новому форм-фактору фронтальной оптики, спойлеру на крышке багажного отделения, увелиенной радиаторной решетке, а также по новым противотуманным фарам со светодиодной «начинкой», которые, впрочем, поставляются в качестве отдельной опции.

В салоне автомобиля появилось новое рулевое колесо и блок управления системой климат-контроля, а в отделке были использованы более качественные материалы. Кроме того, японцы установили модернизированный информационно-развлекательный комплекс Starlink с дополнительными USB-портами для задних пассажиров и поддержкой интерфейсов Android Auto и Apple CarPlay. Диагональ сенсорного дисплея варьируется в зависимости от комплектации – 6,5 дюймов в базовой и 8 дюймов в продвинутых.

После рестайлинга в списке дополнительного оборудования появился целый спектр новых электронных ассистентов и систем безопасности. Среди них отдельного внимания заслуживают комплекс EyeSight, который объединяет системы: слежения за дорожной разметкой и окружающими автомобилями, экстренного торможения и адаптивный круиз-контроль. Кроме того, стараниями японских инженеров была улучшена система контроля давления в шинах, которая теперь может показывать данные отдельно для каждого колеса.

Моторная гамма Subaru Legacy осталась прежней. Как и раньше, под капотом автомобиля может быть установлен одни из двух доступных бензиновых оппозитных двигателей – либо 2,5-литровый с отдачей 175 л.с., либо 3,6-литровый мощностью 256 л.с.. Вне зависимости от комплектации они будут работать вместе с системой полного привода и вариатором Lineartronic.

Выход новинки на рынок назначен на лето текущего года. Стоит отметить, что он не появится ни в Европе, ни в России – только в США.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 01:02      |      Категория:  Автоновости
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Компания Mitsubishi намерена к 2016 году ежегодно продавать 110 тысяч автомобилей в России
14-11-2013, 02:10, Автоновости
В планах компании Mitsubishi в течение ближайших трех лет повысить на 22% объемы реализации своих автомобилей на российском авторынке, то есть к 2016 году продавать в России 110 тысяч автомобилей....
Подробнее
В Женеве дебютировал обновленный кроссовер Kia Sportage - автоновости
7-03-2014, 19:52, Автоновости
Южно-корейская компания KIA Motors представила на Международном автосалоне в Женеве обновленный компактный кроссовер Kia Sportage....
Подробнее
Мордовские инженеры представили собственный электромобиль E-Trike - автоновости
22-10-2014, 20:46, Автоновости
Российская компания «Мордовавто» показала концепт собственного электрического автомобиля....
Подробнее
Автомобили с роботизированным управлениям появятся на дорогах Великобритании - автоновости
1-08-2014, 09:50, Автоновости
Правительство Великобритании готовится внести ряд изменений в Дорожный кодекс, который позволит проводить в стране испытания автомобилей с автопилотом....
Подробнее
Власти могут поддержать проект Chevrolet Niva-2 - автоновости
9-06-2016, 07:54, Автоновости
На развитие проекта Chevrolet Niva-2 могут выделить около 14 млрд рублей....
Подробнее
ФАС признала незаконными объявления Google о продаже водительских прав - автоновости
1-01-2016, 23:46, Автоновости
ФАС обвинила Google в нарушении закона «О рекламе»....
Подробнее
Автомобили в аренду и лизинг от компании
14-07-2015, 22:38, Автоновости
Компания "Avis" предлагает множество услуг, связанных с арендой и лизингом транспортных средств. Взять машину в аренду или оформить ее в лизинг можно как на территории нашей страны, так и за...
Подробнее
Nissan Terrano будет немного дороже чем Renault Duster - автоновости
24-04-2014, 09:11, Автоновости
Российское представительство японской марки Nissan сообщило, что производство кроссоверов Terrano для российского рынка будут осуществлять на московском заводе «Автофрамос»....
Подробнее
В Лондоне продолжают бороться с загрязнением воздуха за счет автомобилистов - автоновости
31-01-2017, 05:09, Автоновости
Владельцам дизельных автомобилей парковка в Лондоне обойдется вполовину дороже....
Подробнее
Toyota готова заплатить правительству США миллиард долларов за прекращение расследования - автоновости
12-02-2014, 17:38, Автоновости
Японский автогигант Toyota обязался выплатить правительству США штраф в размере одного миллиарда долларов за сокрытие данных о жалобах американских автовладельцев....
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU