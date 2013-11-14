Subaru представила обновленную модификацию седана Legacy - автоновости

Японская компания Subaru рассказала об обновленной версии седана Legacy, официальная презентация которого состоится в рамках грядущего моторшоу в Чикаго.

Внешне отличить обновленную модификацию японского седана от стандартной можно по новому форм-фактору фронтальной оптики, спойлеру на крышке багажного отделения, увелиенной радиаторной решетке, а также по новым противотуманным фарам со светодиодной «начинкой», которые, впрочем, поставляются в качестве отдельной опции.

В салоне автомобиля появилось новое рулевое колесо и блок управления системой климат-контроля, а в отделке были использованы более качественные материалы. Кроме того, японцы установили модернизированный информационно-развлекательный комплекс Starlink с дополнительными USB-портами для задних пассажиров и поддержкой интерфейсов Android Auto и Apple CarPlay. Диагональ сенсорного дисплея варьируется в зависимости от комплектации – 6,5 дюймов в базовой и 8 дюймов в продвинутых.

После рестайлинга в списке дополнительного оборудования появился целый спектр новых электронных ассистентов и систем безопасности. Среди них отдельного внимания заслуживают комплекс EyeSight, который объединяет системы: слежения за дорожной разметкой и окружающими автомобилями, экстренного торможения и адаптивный круиз-контроль. Кроме того, стараниями японских инженеров была улучшена система контроля давления в шинах, которая теперь может показывать данные отдельно для каждого колеса.

Моторная гамма Subaru Legacy осталась прежней. Как и раньше, под капотом автомобиля может быть установлен одни из двух доступных бензиновых оппозитных двигателей – либо 2,5-литровый с отдачей 175 л.с., либо 3,6-литровый мощностью 256 л.с.. Вне зависимости от комплектации они будут работать вместе с системой полного привода и вариатором Lineartronic.

Выход новинки на рынок назначен на лето текущего года. Стоит отметить, что он не появится ни в Европе, ни в России – только в США.