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Alfa Romeo привезет в Женеву новую версию Giulia - автоновости

Alfa Romeo привезет в Женеву новую версию Giulia - автоновостиAlfa Romeo привезет в Женеву новую версию Giulia

Автор фото: неткаршоу.ком

Австралийское издание «Motoring» со ссылкой на собственные источники сообщает, что итальянская компания Alfa Romeo готовится представить на грядущем Международном автосалоне в Женеве новое купе.

По данным издания, этой весной на стенде итальянского автопроизводителя в Женеве будет выставлена новая модификация модели Giulia, выполненная в кузове «купе». По предварительной информации, новинка будет носить имя Sprint.

В основу нового Alfa Romeo Giulia Sprint ляжет новая платформа Giorgio с системой заднего привода, которая ранее использовалась в конструкции как стандартной версии седана Giulia, так и в конструкции кроссовера Stelvio. Как отметил руководитель североамериканского подразделения концерна Fiar Chrysler Automobiles (FCA) Рид Бигланд, эта архитектура является одной из лучших в своем классе и в будущем она ляжет в основу и других автомобилей FCA.

Под капотом автомобиля ожидается появление турбированного бензинового V6 с рабочим объемом 2,9 литра, а также менее мощных 2,0-литровых двигателей. Кроме того, новое итальянское купе имеет все шансы получить ряд 2,2-литровых силовых агрегатов на тяжелом топливе, которые уже имеются в моторной гамме оригинального седана. К сожалению, динамические характеристики автомобиля пока держаться в секрете.

В ближайшие конкуренты новому купе уже прочат немецкие Audi A5 Coupe, BMW 4-Series Coupe и Mercedes-Benz C-Class Coupe.

Кроме того, некоторые эксперты полагают, что итальянский автопроизводитель выставит в Женеве еще одну модификацию Giulia, но уже в кузове «универсал».


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 21:02      |      Категория:  Автоновости
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