ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Марк Уэббер даст старт гонке "24 часа Ле-Мана" Бывший пилот Формулы 1 и чемпион WEC Марк Уэббер назначен гранд-маршалом гонки «24 часа Ле-Мана» 2017 года, которая пройдёт 17-18 июня. Австралиец, в конце прошлого года завершивший карьеру в автоспорте, в частности, даст отмашку французским флагом на старте. «Привет всем! Приношу извинения за то, что не смог присутствовать на пресс-конференции, – сказал Уэббер в своём видеообращении. – Впереди интересный сезон и, конечно, гонка «24 часа Ле-Мана», которая пройдёт 17-18 июня. Как и всегда, это будет потрясающее событие. Назначение на должность гранд-маршала – большая честь для меня. Спасибо ACO, FIA и WEC. Раньше мне никогда не доводилось исполнять такую роль. Конечно, я буду болеть за свою любимую команду Porsche, но Toyota также стремится к успеху и хочет выиграть. В LMP2 ожидается интересная борьба, в то время как в GT будет рекордное количество производителей. Так что нас ждёт захватывающая гонка. Мне предстоит перенять эстафету от Алекса Вурца, Тома Кристенсена, Алана Макниша и Анри Пескарло, добившихся невероятных успехов в «Ле-Мане» и выступавших там очень долго. Я не так много лет принимал участие в этой гонке и не имею таких успехов. Но у меня будет возможность спокойно пообщаться с болельщиками и объяснить людям важность этого события. С нетерпением жду встречи с вами и желаю всего наилучшего!» @AussieGrit: Grand Marshal of the 2017 @24hoursoflemans! #Endurance2017 pic.twitter.com/RgQqLDsECM — 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) 2 февраля 2017 г.

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 19:50 | Категория: Все новости » Спорт

