ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Пятый Чемпионат Приморского края по СБЕ ММА пройдет 4 февраля

Уже завтра, 4 февраля, во Владивостоке состоится зрелищное событие, ожидаемое всеми поклонниками боевых искусств. В спорткомплексе «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2) пройдут Чемпионат и Первенство Приморского края по смешанному боевому единоборству (ММА). Начало предварительных поединков в 10.00.





Соревнования организованы краевой федерацией СБЕ ММА при поддержке администрации Приморского края.





Заявки на участие подали около 100 универсальных бойцов со всего Приморья. Турнир пройдет в следующих возрастных подгруппах и весовых категориях:

старшие юноши 16-17 лет: 48 кг, 52 кг, 57 кг, 61,2 кг, 65,8 кг, 73 кг, 77,1 кг, 84 кг, 93 кг;

взрослые 18 лет и старше: 61,2 кг, 65,8 кг, 70,3 кг, 77,1 кг, 84 кг, 93 кг, свыше 93 кг.



Победители и призеры будут награждены медалями и грамотами департамента физической культуры и спорта Приморского края. Чемпионы соревнований в каждой весовой категории войдут в основной состав краевой сборной по смешанному боевому единоборству, призеры будут включены в резервный состав. Все они получат право участвовать в Чемпионате Дальневосточного федерального округа.





Программа соревнований, 4 февраля (суббота)

08:00 - контрольное взвешивание, жеребьевка

10:00 - Начало предварительных поединков.

14:00 - Торжественное открытие.

14:30 – полуфинальные поединки, финалы.

17.30 – награждение победителей и призеров.





Зрители увидят динамичные и бескомпромиссные поединки, вход по билетам. Справки по телефонам: 8(423) 272-00-00.





Вниманию СМИ! Для работы на мероприятии представителям СМИ необходимо будет получить аккредитацию на месте проведения соревнований в спорткомплексе «Олимпиец» в течение дня у пресс-секретаря федерации Елены Ритус, тел. +7914-70-40-968.





Пресс-служба федерации СБЕ ММА ПК http://mmapk.ru/

https://instagram.com/mma_pk/

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Источник : СпортПриморье







Опубликовано: Сегодня, 19:08 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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