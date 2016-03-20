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В продажу поступили одно- и двухдневные билеты на Гран При Азербайджана

Операционная компания Baku City Circuit объявила о начале продажи одно- и двухдневных билетов на Гран При Азербайджана-2017, который пройдёт 23-25 июня.

Новые категории билетов запускаются вслед за завершением 31 января ранней продажи билетов, в рамках которой четырёхдневные билеты предлагались со скидкой до 30%.

Одно- и двухдневные билеты предлагаются исключительно на места на трибунах (за исключением главной трибуны «Абшерон») и обеспечат зрителям доступ к развлекательной зоне, а также ночным концертам международных звезд, которые выступят вживую с музыкальными представлениями на главной сцене трека.

Однодневные билеты на трибуны стоят от 70 до 125 азербайджанских манат, тогда как цены на двухдневные билеты варьируются между 180 и 440 манатами (цена в долларах США будет определяться по валютному курсу на день покупки).

Билеты на четыре дня гоночного уик-энда в настоящее время предлагаются по номинальной цене и варьируются от 200 до 690 манат, включая в себя не только трехдневный доступ на гонку, но также возможность принять участие в сопроводительных развлекательных мероприятиях и в специально-организованной прогулке по пит-лейну в четверг, 22 июня.

В дополнение к четырехдневным билетам, предлагаются специальные льготные билеты для детей в возрасте от 2-х до 15-ти лет включительно на трибуны «Хазар» и «Бульвар», а также, билеты в зоны свободного размещения, которые позволят наблюдать за гонкой с любого места на различных стоячих зонах и подиумах.

«Мы очень рады результатами ранней продажи билетов, которые свидетельствуют о большом интересе ко второму гоночному уик-энду в Баку как со стороны национальной, так и международной аудитории, – прокомментировал исполнительный директор компании Baku City Circuit Ариф Рагимов. – Теперь, мы приступаем к следующему этапу билетной программы, предоставляя болельщикам еще больше возможностей, чтобы насладиться этой удивительной гонкой, которая пройдет через множество потрясающих мест нашей столицы, расположенных на различных поворотах и скоростной прямой трассы. Собираетесь ли вы приехать на один, два или четыре дня, убедитесь, что вы не упустили шанса воочию наблюдать за Гран При Азербайджана Формулы 1 этим летом!»

Приобрести билеты можно на официальном сайте www.bakucitycircuit.com.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 16:04      |      Категория:  Все новости » Спорт
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