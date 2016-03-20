Президент федерации Кудо Приморья избран председателем Общественного совета по развитию физкультуры и массового спорта
Вице-губернатор Павел Серебряков сегодня, 3 февраля, провел первое организационное заседание четвертого состава Общественного экспертного совета по развитию физической культуры и массового спорта в Приморском крае. Единогласным решением председателем нового Совета стал руководитель федерации Кудо Приморского края Денис Григорьев.
Открывая заседание, вице-губернатор Павел Серебряков подчеркнул, что по поручению Президента РФ Владимира Путина в регионах нужно развивать массовый и детский спорт. В этой работе особенно важна экспертная оценка.
«В Совет входят заслуженные мастера спорта, тренера высшей категории, поэтому мы рассчитываем на ваше экспертное мнение. Уверен, что вместе мы сможем выполнить все поставленные задачи», – отметил заместитель главы Приморья.
Директор краевого департамента физкультуры и спорта Жан Кузнецов обозначил приоритетные направления в работе Совета. Одним из важных вопросов является внедрение комплекса ГТО в Приморском крае.
«Нормативы ГТО уже выполнили около 4 тысяч человек. В 2017 году в Приморье планируется открыть еще 20 центров тестирования», – сообщил Жан Кузнецов.
Директор департамента добавил, что сборная России по хоккею в 2018 году, возможно, проведет предолимпийский сбор в Приморье. Соответствующее письмо от Федерации хоккея России уже получено.
Единогласным решением председателем Общественно экспертного совета по развитию физической культуры и массового спорта в Приморском крае был избран президент федерации Кудо Приморского края Денис Григорьев. Заместителем председателя стал директор федерального государственного училища олимпийского резерва Александр Аксенов. Секретарем совета назначен генеральный директор «Элит-тур» Олег Петровский.
Напомним, ранее Губернатора Приморского края Владимир Миклушевский заявил, главная цель действующих Общественных экспертных советов Приморья – создание площадки для диалога между обществом и властью.
«Представители ОЭС – это в первую очередь представители общественности. Они должны озвучивать проблемные вопросы, выстраивать диалог с органами власти и влиять на развитие Приморья. Это люди небезразличные, опытные и имеющие собственный взгляд на все, что происходит в крае», – подчеркнул глава региона.
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