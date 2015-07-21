ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Роберт Кубица будет выступать за ByKolles в WEC Бывший гонщик Формулы 1 Роберт Кубица проведёт полный сезон в чемпионате мира по гонкам на выносливость в составе команды ByKolles и выступит в том числе в престижном суточном марафоне «24 часа Ле-Мана». Напарником победителя Гран При Канады-2008 будет Оливер Уэбб. С третьим пилотом ByKolles, которая будет единственной частной командой в LMP1, пока не определилась. В конце прошлого года Кубица провёл тесты в Бахрейне, а также выступил в «24 часах Дубая» за рулём Porsche GT3. «После ухода из ралли я искал что-то как можно более близкое к Формуле 1, и нашёл это в виде LMP1, – цитирует Кубицу GPUpdate.net. – После окончания прошлого сезона я проехал на тестах свои первые круги за рулём CLM P1 / 01 и очень быстро почувствовал себя уверенно. Не сомневаюсь, что с опытом смогу добиться от этой машины ещё большего. Я с нетерпением жду пролога в Монце и старта сезона в Сильверстоуне. Большинство трасс, на которых проходят этапы WEC, хорошо мне знакомы по Формуле 1. Единственным исключением является кольцо Сартэ в Ле-Мане. Я очень много хорошего слышал о гонке там, поэтому очень жду своего первого старта».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 12:03 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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