ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Во Владивостоке пройдет открытый Кубок города по пейнтболу

В субботу, 4 февраля, во Владивостоке пройдет Открытый кубок города по пейнтболу. Его организует Приморская краевая федерация спортивного пейнтбола при поддержке администрации города.





К участию в соревнованиях приглашаются команды спортклубов, вузов, образовательных учреждений, отдельных корпоративных организаций как с начальным турнирным опытом, так и с высоким уровнем подготовки. Возраст участников - не моложе 2003 года рождения.





Соревнования состоятся по адресу: Владивосток, ул. Русская, 73 б, стр. 12, пейнтбольный клуб «Аскольд». Начало в 10 часов. Желающим принять участие в состязаниях следует обращаться по тел. 290-77-67.





Пресс-служба администрации г. Владивостока

Источник : СпортПриморье







Опубликовано: Сегодня, 11:08 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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