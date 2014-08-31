В Москве установят новые дорожные знаки - автоновости

Пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД) сообщает, что в ближайшее время на улицах Москвы начнется установка новых дорожных знаков уменьшенного размера.

Как указывается в официальном сообщении ведомства, установка знаков будет произведена на пяти улицах в центральных районах города, в частности, на Малой Никитской и в Скарятинском переулке повесят самые компактные знаки размером 40х40 см, а на Большой Никитской, а также в Брюсовом и Гранатном переулках будут установлены знаки побольше – 50х50 см. Как отмечают официальные представители ЦОДД, на вышеназванных улицах вообще не будут использоваться информационные таблички. Их заменят совмещенными знаками «Парковка»/«Инвалид» и «Парковка»/«Платные услуги».

«Дорожные знаки уменьшенного типоразмера более удачно вписываются в окружающую среду, гармонируют с архитектурой города и новым образом улиц. Вместе с тем, уменьшение типоразмера дорожных знаков позволит повысить комфортное передвижение пешеходов по тротуарам, так как знаки будут установлены выше и ближе к проезжей части. Кроме того, изменение количества и размеров дорожных знаков позволит на 30% сократить расходы на их приобретение и установку», - заявил руководитель ЦОДД Вадим Юрьев.

Стоит отметить, что установка уменьшенных знаков в центре Москвы – это пилотный проект, по результатам которого будет принято решение о распространении такой практике по всему городу, а потенциально и по всей России.

Напомним, что стандартный размер дорожных знаков составляет 70х70 см, а информационных табличек – 70х35 см.