ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ В 2017 году в WEC будет представлено 28 экипажей Список участников чемпионата мира по гонкам на выносливость сократился сразу на четыре экипажа по сравнению с 2016 годом, сообщает AUTOSPORT. В заявочном листе на сезон-2017, опубликованном 2 февраля FIA, представлено в общей сложности 28 машин. Причём, в главной категории LMP1 в связи с уходом Audi и переходом Rebellion Racing в LMP2 будет всего пять автомобилей – по два от Porsche и Toyota, и один от частной команды ByKolles. Но в «24 часах Ле-Мана» и предшествующем суточному марафону этапу в Спа Toyota выставит третий спортпрототип TS050 HYBRID.

Монополия ORECA в LMP2

В LMP2, как и в прошлом году, будет представлено десять машин, но лишь один производитель – ORECA. Действующие чемпионы Signatech будут выступать с шасси ORECA-Gibson 07 под брэндом Alpine A470, из пилотов пока подтверждены лишь Николя Лапьер и Стефан Ришельми. TDS Racing, которая переходит из ELMS, будет использовать также два автомобиля. Manor с приходом нового спонсора будет называться CEFC Manor TRS Racing и выставит два автомобиля. Rebellion Racing и Jackie Chan DC Racing о своих планах объявили ещё до публикации заявочного листа. Российская команда G-Drive Racing будет выступать с одной машиной и вторую выставит только в «24 часах Ле-Мана». Также в «Ле-Мане» выступит SMP Racing, которая будет использовать машину Dallara P217 – Gibson. Одним из гонщиков будет Михаил Алёшин, два других участника экипажа пока не объявлены.

Porsche возвращается в GTE

Заводской коллектив Aston Martin Racing будет защищать статус действующих чемпионов GTE Pro с двумя машинами Vantage GTE, которыми будут управлять Ники Тим и Марко Соренсен, Даррен Тернер и Джонни Адам. Porsche возвращается в категорию с двумя автомобилями 911 RSR. Пока подтверждены только три гонщика: Фредерик Маковьеки, Ричард Литц и Михаэль Кристенсен. Ferrari будет представлять команда AF Corse. Из подтверждённых гонщиков на данный момент Давиде Ригон и Джеймс Каладо. Два автомобиля Ford GT выставит команда Ganassi, состав которой не изменится по сравнению с прошлым сезоном - Энди Приоль и Гарри Тинкнелл, Штефан Мюкке и Оливье Пла. В любительском классе, как и в LMP1, будет всего пять машин, одну из которых, Ferrari 488 GTE, выставит новая команда Clearwater Racing. В чемпионате ELMS в 2017 году будет представлено 36 экипажей: 13 – в LMP2, 16 – в LMP3 и 7 – в GTE.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 08:09 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ 15 марта в с/к «Чемпион-2» (ул. Чапаева, 5) состоится Международный турнир по бадминтону среди сотрудников консульских учреждений г. Владивостока, администрации Приморского края, администрации г.... Подробнее Бывший президент FIA Макс Мосли заявил, что в Ferrari продемонстрировали недальновидность, решив воспользоваться правом вето, чтобы заблокировать ограничение стоимости двигателей в Формуле 1.... Подробнее ... Подробнее Три гостевых матча подряд проведут в рамках ФОНБЕТ-Первенства ФНЛ футболисты "Луча-Энергии". Первый из них состоится уже сегодня: в Санкт-Петербурге в поединке 10-го тура желто-синие встретятся с... Подробнее К битве с чемпионом, которая состоится 19 октября, ХК «Адмирал» приготовил для болельщиков суперновинку – самые удобные места для самых дружных семей и компаний на «Фетисов Арене» по специальной... Подробнее Николя Латифи показал лучшее время по итогам финального дня тестов GP2 на Яс-Марине за рулем DAMS. 21-летний канадец провел все три дня в стане французской команды, в которой планирует остаться на... Подробнее Аргентинский пилот Эстебан Герьери получил возможность дебютировать в WTCC на домашнем этапе на трассе Термас де Рио Ондо в составе Campos Racing. Герьери, финишировавший третьим в сезоне-2010 ФR3.5... Подробнее 24-26 ноября в г. Хабаровске состоялся второй этап Всероссийских соревнований по легкой атлетике «Старты надежд» среди юношей и девушек до 12 лет (2005-06 гг.р.), до 14 лет (2003-04 гг.р.), до 16 лет... Подробнее Сегодня, 5 августа, в Рио-де-Жанейро состоится открытие главного спортивного события в мире - XXXI летней Олимпиады. Приморье на мировом спортивном форуме представит бронзовый призер Олимпийских игр... Подробнее Финальный этап чемпионата мира по ралли-кроссу в Аргентине решено перенести из Сан-Луиса в Росарио. В прошлом ноябре участники WRX впервые выступили в Южной-Америке именно на этапе в Сан-Луисе, но... Подробнее