В 2017 году в WEC будет представлено 28 экипажей

Список участников чемпионата мира по гонкам на выносливость сократился сразу на четыре экипажа по сравнению с 2016 годом, сообщает AUTOSPORT.В заявочном листе на сезон-2017, опубликованном 2 февраля FIA, представлено в общей сложности 28 машин. Причём, в главной категории LMP1 в связи с уходом Audi и переходом Rebellion Racing в LMP2 будет всего пять автомобилей – по два от Porsche и Toyota, и один от частной команды ByKolles.Но в «24 часах Ле-Мана» и предшествующем суточному марафону этапу в Спа Toyota выставит третий спортпрототип TS050 HYBRID. Монополия ORECA в LMP2 В LMP2, как и в прошлом году, будет представлено десять машин, но лишь один производитель – ORECA.Действующие чемпионы Signatech будут выступать с шасси ORECA-Gibson 07 под брэндом Alpine A470, из пилотов пока подтверждены лишь Николя Лапьер и Стефан Ришельми.TDS Racing, которая переходит из ELMS, будет использовать также два автомобиля.Manor с приходом нового спонсора будет называться CEFC Manor TRS Racing и выставит два автомобиля.Rebellion Racing и Jackie Chan DC Racing о своих планах объявили ещё до публикации заявочного листа.Российская команда G-Drive Racing будет выступать с одной машиной и вторую выставит только в «24 часах Ле-Мана». Также в «Ле-Мане» выступит SMP Racing, которая будет использовать машину Dallara P217 – Gibson. Одним из гонщиков будет Михаил Алёшин, два других участника экипажа пока не объявлены. Porsche возвращается в GTE Заводской коллектив Aston Martin Racing будет защищать статус действующих чемпионов GTE Pro с двумя машинами Vantage GTE, которыми будут управлять Ники Тим и Марко Соренсен, Даррен Тернер и Джонни Адам.Porsche возвращается в категорию с двумя автомобилями 911 RSR. Пока подтверждены только три гонщика: Фредерик Маковьеки, Ричард Литц и Михаэль Кристенсен.Ferrari будет представлять команда AF Corse. Из подтверждённых гонщиков на данный момент Давиде Ригон и Джеймс Каладо.Два автомобиля Ford GT выставит команда Ganassi, состав которой не изменится по сравнению с прошлым сезоном - Энди Приоль и Гарри Тинкнелл, Штефан Мюкке и Оливье Пла.В любительском классе, как и в LMP1, будет всего пять машин, одну из которых, Ferrari 488 GTE, выставит новая команда Clearwater Racing.В чемпионате ELMS в 2017 году будет представлено 36 экипажей: 13 – в LMP2, 16 – в LMP3 и 7 – в GTE.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Аргентинский пилот Эстебан Герьери получил возможность дебютировать в WTCC на домашнем этапе на трассе Термас де Рио Ондо в составе Campos Racing. Герьери, финишировавший третьим в сезоне-2010 ФR3.5...
24-26 ноября в г. Хабаровске состоялся второй этап Всероссийских соревнований по легкой атлетике «Старты надежд» среди юношей и девушек до 12 лет (2005-06 гг.р.), до 14 лет (2003-04 гг.р.), до 16 лет...
Сегодня, 5 августа, в Рио-де-Жанейро состоится открытие главного спортивного события в мире - XXXI летней Олимпиады. Приморье на мировом спортивном форуме представит бронзовый призер Олимпийских игр...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!