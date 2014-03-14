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В 2017 году в WEC будет представлено 28 экипажей

Список участников чемпионата мира по гонкам на выносливость сократился сразу на четыре экипажа по сравнению с 2016 годом, сообщает AUTOSPORT.

В заявочном листе на сезон-2017, опубликованном 2 февраля FIA, представлено в общей сложности 28 машин. Причём, в главной категории LMP1 в связи с уходом Audi и переходом Rebellion Racing в LMP2 будет всего пять автомобилей – по два от Porsche и Toyota, и один от частной команды ByKolles.

Но в «24 часах Ле-Мана» и предшествующем суточному марафону этапу в Спа Toyota выставит третий спортпрототип TS050 HYBRID.
Монополия ORECA в LMP2

В 2017 году в WEC будет представлено 28 экипажей

В LMP2, как и в прошлом году, будет представлено десять машин, но лишь один производитель – ORECA.

Действующие чемпионы Signatech будут выступать с шасси ORECA-Gibson 07 под брэндом Alpine A470, из пилотов пока подтверждены лишь Николя Лапьер и Стефан Ришельми.

TDS Racing, которая переходит из ELMS, будет использовать также два автомобиля.

Manor с приходом нового спонсора будет называться CEFC Manor TRS Racing и выставит два автомобиля.

Rebellion Racing и Jackie Chan DC Racing о своих планах объявили ещё до публикации заявочного листа.

Российская команда G-Drive Racing будет выступать с одной машиной и вторую выставит только в «24 часах Ле-Мана». Также в «Ле-Мане» выступит SMP Racing, которая будет использовать машину Dallara P217 – Gibson. Одним из гонщиков будет Михаил Алёшин, два других участника экипажа пока не объявлены.
Porsche возвращается в GTE

Заводской коллектив Aston Martin Racing будет защищать статус действующих чемпионов GTE Pro с двумя машинами Vantage GTE, которыми будут управлять Ники Тим и Марко Соренсен, Даррен Тернер и Джонни Адам.

Porsche возвращается в категорию с двумя автомобилями 911 RSR. Пока подтверждены только три гонщика: Фредерик Маковьеки, Ричард Литц и Михаэль Кристенсен.

Ferrari будет представлять команда AF Corse. Из подтверждённых гонщиков на данный момент Давиде Ригон и Джеймс Каладо.

Два автомобиля Ford GT выставит команда Ganassi, состав которой не изменится по сравнению с прошлым сезоном - Энди Приоль и Гарри Тинкнелл, Штефан Мюкке и Оливье Пла.

В любительском классе, как и в LMP1, будет всего пять машин, одну из которых, Ferrari 488 GTE, выставит новая команда Clearwater Racing.

В чемпионате ELMS в 2017 году будет представлено 36 экипажей: 13 – в LMP2, 16 – в LMP3 и 7 – в GTE.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 08:09      |      Категория:  Все новости » Спорт
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