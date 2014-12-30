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Seat планирует выпустить первый серийный электрокар через два года - автоновости

Seat планирует выпустить первый серийный электрокар через два года - автоновостиSeat планирует выпустить первый серийный электрокар через два года

Автор фото: фликр.ком

Американское издание «Automotive News» со ссылкой на информированные источники сообщает, что испанская компания Seat планирует создать собственный серийный полностью электрический автомобиль.

Об этом журналистам издания рассказал руководитель испанского автопроизводителя Лука ди Мео. По его словам, через два года в модельном ряду Seat должен появиться серийный электрокар. При этом, усилия специалистов компании будут направлены на создания автомобиля, который смог бы наилучшим образом отвечать потребностям и запросам молодой аудитории.

Предполагается, что в основу новинки ляжет новая глобальная платформа немецкого концерна Volkswagen AG, созданная специально для производства электрокаров - Modular Electric Drive (MEB). По аналогии с недавней новинкой Seat – кроссовером Ibiza, который стал первым автомобилем, построенным на платформе MQB A0 – испанский электрокар может стать первой моделью, где будет использована архитектура MEB.

Кроме того, ранее официальные представители компании заявили, что первый серийный электромобиль будет выполнен в кузове полноразмерного кроссовера, что вызвало дискуссию среди экспертов. Одни предположили, что это будет просто электрифицированная версия существующего автомобиля, другие – что электрокар будет полностью самостоятельной моделью. И новое заявление главы компании говорит скорее в пользу второго варианта.

Напомним, что у Seat уже есть опыт разработки электрических автомобилей. К примеру, ранее компания создала некоторое количество электрохэтчей eMii, которые даже прошли дорожные испытания в Мадриде.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 04:55      |      Категория:  Автоновости
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