Антонио Джовинацци дебютировал за рулём Ferrari

Участник молодёжной программы Ferrari Антонио Джовинацци дебютировал за рулём машины Формулы 1.Вице-чемпион GP2 прошлого года, занявший место резервного пилота Скудерии, в четверг во Фьорано проехал на машине SF15-T образца 2015 года, сравнив данные при работе на симуляторе и на трассе.«Я испытал потрясающие чувства, – поделился впечатлениями Джовинацци. – Для итальянца пилотирование машины Ferrari – невероятный опыт.Тесты прошли очень интересно, нужно было многое проверить. В команде отнеслись ко мне очень хорошо, что, конечно, облегчило работу».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Аргентинский пилот Эстебан Герьери получил возможность дебютировать в WTCC на домашнем этапе на трассе Термас де Рио Ондо в составе Campos Racing. Герьери, финишировавший третьим в сезоне-2010 ФR3.5...
24-26 ноября в г. Хабаровске состоялся второй этап Всероссийских соревнований по легкой атлетике «Старты надежд» среди юношей и девушек до 12 лет (2005-06 гг.р.), до 14 лет (2003-04 гг.р.), до 16 лет...
Сегодня, 5 августа, в Рио-де-Жанейро состоится открытие главного спортивного события в мире - XXXI летней Олимпиады. Приморье на мировом спортивном форуме представит бронзовый призер Олимпийских игр...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!