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Антонио Джовинацци дебютировал за рулём Ferrari

Участник молодёжной программы Ferrari Антонио Джовинацци дебютировал за рулём машины Формулы 1.

Вице-чемпион GP2 прошлого года, занявший место резервного пилота Скудерии, в четверг во Фьорано проехал на машине SF15-T образца 2015 года, сравнив данные при работе на симуляторе и на трассе.

«Я испытал потрясающие чувства, – поделился впечатлениями Джовинацци. – Для итальянца пилотирование машины Ferrari – невероятный опыт.

Тесты прошли очень интересно, нужно было многое проверить. В команде отнеслись ко мне очень хорошо, что, конечно, облегчило работу».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 03:53      |      Категория:  Все новости » Спорт
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