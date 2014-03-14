ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Антонио Джовинацци дебютировал за рулём Ferrari Участник молодёжной программы Ferrari Антонио Джовинацци дебютировал за рулём машины Формулы 1. Вице-чемпион GP2 прошлого года, занявший место резервного пилота Скудерии, в четверг во Фьорано проехал на машине SF15-T образца 2015 года, сравнив данные при работе на симуляторе и на трассе. «Я испытал потрясающие чувства, – поделился впечатлениями Джовинацци. – Для итальянца пилотирование машины Ferrari – невероятный опыт. Тесты прошли очень интересно, нужно было многое проверить. В команде отнеслись ко мне очень хорошо, что, конечно, облегчило работу».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 03:53 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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