"Адмирал" проиграл на выезде по буллитам "Металлургу"

На поединок с «Кузней» тренерский штаб «моряков» слегка освежил состав. Самой реформированной оказалась вторая тройка, в которой неизменным остался только центр в лице Райта, а вот на краях вместо Краснослободцева и Горшкова появились Барбашёв и Александров, проведший когда-то в Новокузнецке лучший сезон в карьере. В линии обороны место Моррисонна занял Курашов, седьмым защитником заявили Ильина. Пост номер один доверили Бобкову.





Первое же в большинство «моряки» быстро воплотили в гол: Саболич бросил низом с правого круга вбрасывания, а Саюстов подставил клюшку, отправив шайбу в «домик» Хакимову – 0:1.

И тут же приморцы остались вчетвером на ять минут – до конца за удар в голову удалили Барбашева, хотя на повторе даже двух минут не видно – был удар плечо в плечо. «Моряки» с честью вышли из ситуации, уверенно выстояв.





И всё же «сталеварам» удалось ответить в середине периода, реализовав контратаку два в один – 1:1. Вывел нас вперед 19-летний юниор Алексеев: войдя в зону, убрал защитника под себя и плюнул с кистей в девятку – 1:2. Роскошный гол и первый в КХЛ для бронзового призёра прошедшего молодёжного чемпионата мира.

В конце третьего периода соперник пошёл на штурм, сняв вратаря, и забил-таки за шесть секунд до сирены – 2:2. Всё решилось на буллитах в серии до первого промаха. Всё решил Земченко.





Металлург (Новокузнецк) – Адмирал (Владивосток) – 3:2 бул. (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0).







31 января. Новокузнецк. Дворец спорта кузнецких металлургов. 2498 зрителей (7533).





Судьи: Раводин (Москва), Щенёв (Тольятти).







Голы: 0:1 Саюстов (Саболич, Блум, 6.45, б.), 1:1 Соловьёв (Земченко, 14.11), 1:2 Алексеев (Гавриленко, Плотников, 33.18), 2:2 Емец (59.54), 3:2 Земченко (65.00, решающий буллит).





Металлург Нк (10): Хакимов (57.40 – 58.06, 58.23 – 59.54);





Фаткуллин (2) – Скутар, Семёнов – Михеев – Скороходов;





Калашников – Лямкин, Комаристый – Земченко – Соловьев;





Титов – Васильченко (2), Разумов – Полищук-к – Лебедев;





Куклев (4) – Михайлов, Караваев – Таратухин – Емец (2).





Адмирал (29): Бобков;





Бартулис-к (2) – Блум, Саюстов – Фисенко – Саболич;





Волченков – Гавриленко, Барбашев (25) – Райт – Александров;





Земчёнок (2) – Курашов, Казаков – Макаренко – Жафяров;





Ильин, Плотников – Алексеев – Сигарёв, Краснослободцев.





Броски: 34 (8+10+12+4) – 35 (7+15+12+1).







Пресс-служба ХК «Адмирал»