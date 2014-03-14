"Адмирал" проиграл на выезде по буллитам "Металлургу"
На поединок с «Кузней» тренерский штаб «моряков» слегка освежил состав. Самой реформированной оказалась вторая тройка, в которой неизменным остался только центр в лице Райта, а вот на краях вместо Краснослободцева и Горшкова появились Барбашёв и Александров, проведший когда-то в Новокузнецке лучший сезон в карьере. В линии обороны место Моррисонна занял Курашов, седьмым защитником заявили Ильина. Пост номер один доверили Бобкову.
Первое же в большинство «моряки» быстро воплотили в гол: Саболич бросил низом с правого круга вбрасывания, а Саюстов подставил клюшку, отправив шайбу в «домик» Хакимову – 0:1.
И тут же приморцы остались вчетвером на ять минут – до конца за удар в голову удалили Барбашева, хотя на повторе даже двух минут не видно – был удар плечо в плечо. «Моряки» с честью вышли из ситуации, уверенно выстояв.
И всё же «сталеварам» удалось ответить в середине периода, реализовав контратаку два в один – 1:1. Вывел нас вперед 19-летний юниор Алексеев: войдя в зону, убрал защитника под себя и плюнул с кистей в девятку – 1:2. Роскошный гол и первый в КХЛ для бронзового призёра прошедшего молодёжного чемпионата мира.
В конце третьего периода соперник пошёл на штурм, сняв вратаря, и забил-таки за шесть секунд до сирены – 2:2. Всё решилось на буллитах в серии до первого промаха. Всё решил Земченко.
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