Dodge опубликовал новую порцию информации о «демоническом» Challenger - автоновости

Американская компания Dodge продолжает создание самой экстремальной модификацией легендарного маслкара Challendger и, как и было обещано, делится новыми подробностями по ходу работы.

Новый Challenger Demon запланирован как самый быстрый автомобиль в своем семействе, который по динамическим характеристикам будет опережать даже Challenger Hellcat. Напомним, что под его капотом установлен 8-цилиндровый двигатель с рабочим объемом 6,2 литра и отдачей 717 л.с., которая обеспечивается благодаря механическому компрессору. Маслкар с таким агрегатом способен с места набрать первые 100 км/ч всего за 3,5 секунды, при максимальной скорости в 320 км/ч.

С самого начала в компании заявили, что никаких модификаций двигателя проводиться не будет – «демоническая» версия получит тот же самый мотор, что и Hellcat. Улучшить динамические характеристики предполагается с помощью радикального сокращения снаряженной массы. Если раньше можно было только предполагать, за счет чего маслкар скинет 105 кг, то теперь известен почти полный список «лишних» деталей.

Так, «бесполезным балластом» в компании посчитали все пассажирские сиденья. Теперь автомобиль, в котором ранее свободно помещалось четыре человека, может перевозить только одного – собственно, водителя. Как утверждают разработчики, избавившись от сидений, им удалось сократить массу на 51 кг, при этом 26 из них пришлось только на кресло переднего пассажира. Впрочем, в компании полагают, что некоторые клиенты предпочитают ездить со штурманом или вторым пилотом, поэтому недостающие кресла можно будет докупить отдельно.

Кроме того, в маслкару заменили стандартные кузовные панели на облегченные (-7 кг), установили менее габаритные тормоза (-7 кг), старые 20-дюймовые колесные диски уступили место 18-дюймовым (-7 кг), вместо стандартных стабилизаторов поперечной устойчивости установили полые (-8 кг), часть звукоизоляции была выдрана с корнем (-8 кг), багажное отделение полностью лишилось обшивки (-9 кг), а из полного комплекта динамиков аудиосистемы на своих местах осталось только два (-10 кг).

До официальной презентации, которая состоится в рамках Международного автосалона в Нью-Йорке в апреле текущего года, автомобиль переживет еще несколько подобных изменений, о которых компания расскажет позже.