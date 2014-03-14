ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Тото Вольф: Мы не должны отказываться от гибридных двигателей Руководитель Mercedes Motorsport Тото Вольф исключил возможность возвращения к использованию атмосферных двигателей в Формуле 1. Переход на гибридные силовые установки в 2014 году вызвал большое количество критики, в том числе со стороны бывшего исполнительного директора Formula One Group Берни Экклстоуна. Многие до сих пор призывают к возращению атмосферных V8, но, как считает Вольф, это невозможно. «Нет, поскольку Формула 1 – это высокие технологии, – цитирует Вольфа Motorsport-Total. – Да, это прежде всего борьба гонщиков. Но многие решения, которые появились в нашем чемпионате, в дальнейшем использовались в автомобильной промышленности. Формула 1 – самая быстрая лаборатория в мире, и мы не должны от этого отказываться. Мы можем сделать гибридные двигатели ещё более мощными, а машины – более быстрыми. Если это означает, что через 10-15 лет придётся перейти на полностью электрические двигатели, поскольку они будут самыми мощными, значит, придется действовать именно так». По поводу возможности продолжения дискуссий о регламенте на моторы Вольф сказал: «Мы можем обсуждать это до тех пор, пока у нас есть долгосрочное видение ситуации. Нельзя принимать решения, а через год называть их устаревшими. Это не пойдет на пользу ни нам, ни другим командам. Конечно, обсуждения касаются прежде всего двигателя после 2020 года. Нужно ли нам больше мощности, звука или вообще стоит перейти на электромоторы? Мы должны обсудить, что лучше всего соответствует имиджу Формулы 1. Для начала нужно создать долгосрочный план». Одной из главных проблем гибридных силовых установок является низкий звук. Одним из возможных способов решения является использование усилителя, но Вольф с этим категорически не согласен. «Это будет уже не Формула 1, – сказал австриец. – Ошибка заключается в том, что при введении гибридных силовых установок инженеры не учли громкость звука. Мы не должны допустить её повторения».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Вчера, 23:56 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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