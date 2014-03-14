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Более 1200 медалей завоевали приморские спортсмены в 2016 году

Более 1200 медалей завоевали приморские спортсмены в 2016 году
Приморские спортсмены в 2016 году завоевали 1 207 медалей на Дальневосточных, всероссийских и международных соревнованиях.



Как отметили в краевом департаменте физкультуры и спорта, приморские спортсмены достойно представляли наш регион в течение прошлого года на соревнованиях различного уровня.



«В 2016 году наши спортсмены на Дальневосточных, всероссийских и международных соревнованиях завоевали 486 золотых, 334 серебряных и 387 бронзовых медалей», – сообщили в ведомстве.



Медали высшего достоинства на чемпионатах Европы завоевали известные приморские спортсмены – гребец Иван Штыль и кикбоксер Александр Захаров, а также ушуисты Татьяна Шурмистрова и Ольга Приходько.



В прошлом году появились и новые имена, победители первенств мира и Европы. На престижных соревнованиях отличились яхтсменка Марина Кислухина, самбист Евгений Еремин, кикбоксеры Станислав Петров и Лука Чудаев.



Также приморские спортсмены успешно защищали честь края на чемпионатах Европы и России для лиц с ограниченными возможностями. В 2016 году на пьедестал поднимались: пловец Виталий Оботин, регбист Андрей Смолянников, тхэквондист Валентин Кондратенко и пауэрлифтер Максим Ворлков.



Отметим, для отправки приморских спортсменов на всероссийские соревнования в краевом бюджете в 2017 году запланировано более 56 миллионов рублей.



Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский уделяет большое внимание развитию спорта. За последние годы финансирование спортивных программ в Приморье увеличено в два раза.



«В первую очередь это развитие массовых видов спорта: по всему краю строятся универсальные спортивные площадки. Эта программа очень востребована, соразмерно ее развитию увеличивается и количество детей и подростков, регулярно занимающихся спортом. Кроме того, мы будет строить еще пять крытых ледовых арен», – подчеркнул глава Приморья.



Пресс-служба администрации Приморского края

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Вчера, 22:56      |      Категория:  Все новости » Спорт
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