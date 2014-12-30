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BMW представила новое поколение универсала 5-Series - автоновости

BMW представила новое поколение универсала 5-Series - автоновостиBMW представила новое поколение универсала 5-Series

Автор фото: неткаршоу.ком

Немецкая компания BMW официально представила еще одного представителя семейства 5-Series – универсал нового поколения Touring.

Спустя три месяца после дебюта новой генерации седана, немецкий автопроизводитель выпустил новое поколение универсала, созданного на его основе. Новый BMW 5-Series Touring получился по всем параметрам больше своего предшественника. Так, габартиные размеры универсала составляют – 4 943 мм длину (+36 мм), 1 868 мм в ширину (+8 мм) и 1 498 мм в высоту (+10 мм), размер колесной базы – 2 975 мм (+7 мм).

Естественно, при увеличении габаритных размеров вырос и объем багажного отделения новинки. Теперь в багажник немецкого универсала помещается 570 литров груза при разложенных креслах заднего ряда (+10 литров) и 1 700 литров при сложенных (+30 литров). При этом, максимальный вес перевозимого груза также увеличился со старых 600 кг до 730 кг.

В остальном универсал практически полностью идентичен седану, за одним немаловажным исключением. Если седан поставляется только с пружинной подвеской, то у универсала на задней оси установлены пневмоэлементы с функцией автоматического поддержания уровня кузова, которые работают вне зависимости от загруженности автомобиля.

Моторная гамма автомобиля представлена четырьмя двигателями – двумя бензиновыми и двумя дизельными. Бензиновая линейка включает 4-цилиндровый турбированный 2,0-литровый мотор мощностью 252 л.с. (350 Нм) и 6-цилиндровый агрегат с рабочим объемом 3,0 литра и отдачей 340 л.с. (450 Нм). В дизельную линейку входят 2,0-литровый двигатель мощностью 190 л.с. (265 л.с.) и 3,0-литровый мотор на 265 л.с. (620 Нм).

Все двигатели, за исключением младшего «дизеля», комплектуются безальтернативной восьмиступенчатой автоматической КПП. Для двухлитрового агрегата предусмотрена альтернатива в виде шестиступенчатой механической КПП.

В список технического оснащения нового BMW 5-Series Touring вошли: 2-зонный климат-контроль, информационно-развлекательный комплекс с широким 10,25-дюймовым сенсорным дисплеем, ходовые огни со светодиодной «начинкой», панорамная крыша, индукционное зарядное устройство для смартфонов, а также широкий спектр электронных ассистентов и систем безопасности.

«Вживую» первые экземпляры нового универсала можно будет увидеть на стенде компании в рамках Международного автосалона в Женеве, который состоится в марте этого года. Выход же новинки на европейский рынок назначен на июнь.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Вчера, 21:06      |      Категория:  Автоновости
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