FIA может отказаться от внедрения «ореола» в 2018-м
FIA может отложить внедрение системы защиты кокпита «ореол» после того, как опрошенные гонщики не поддержали этот концепт.На Гран При Японии-2014 травмы головы, несовместимые с жизнью, получил Жюль Бьянки. С того момента FIA начала разработку системы защиты головы пилота во избежание подобных инцидентов.FIA приняла решение опросить 22 гонщиков относительно того, поддерживают ли они внедрение «ореола», который каждый из них протестировал в сезоне-2016.Международная автомобильная федерация получила ответы от 16 гонщиков, семь из которых проголосовали «против», пять – «за» и четверо воздержались, сообщает немецкое издание Auto Motor Und Sport.«FIA будет продолжать поиск альтернатив в этой области», – написал корреспондент издания Михаэль Шмидт.Напомним, что главной альтернативой «ореолу» является концепт защиты кокпита от Red Bull Racing, который представляет собой защитное стекло.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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