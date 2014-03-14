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«Спартак-Приморье» выбыл из борьбы за Кубок России

«Спартак-Приморье» выбыл из борьбы за Кубок России
Кубок России. 1/4 финала. «Спартак-Приморье» (Приморский край) - «Новосибирск» (Новосибирск) 78:88 (21:23, 16:19, 20:17, 21:29)



«Спартак-Приморье»: Матеюнас – 21 очко (2 подбора, 5 передач, 2 перехвата), Ганькевич – 18 (5 подборов, 1 перехват), Кривошеев – 14 (8 подборов, 2 передачи, 1 перехват), Анисимов – 8 (3 подбора, 1 передача, 2 перехвата), Сахаров – 7 (1 передача), Кирдячкин – 7 (5 подборов, 3 передачи, 2 перехвата), Белов – 3 (1 подбор, 2 перехвата), Громыко (1 подбор, 1 перехват), Бабайлов (1 подбор).



В день проведения последнего матча 1/4 финала Кубка России Российская Федерация Баскетбола приняла решение перенести «Финал четырех» из Верхней Пышмы в Екатеринбург, где 14 лет назад проходил второй в истории розыгрыш кубка. Тогда обладателем главного трофея стал казанский УНИКС, в этом году кубок разыграют «Парма», «ТЕМП-СУМЗ-УГМК», «Сахалин» и «Новосибирск». Последний завоевал путевку, обыграв сегодня во Владивостоке наш «Спартак-Приморье».



Двумя днями ранее «Спартак» и «Новосибирск» проводили матч чемпионата, игра шла рывками обеих команд и в итоге завершилась победой гостей. Сценарий кубкового матча отличался – «Спартак-Приморье» шел в лидерах всю первую четверть, долго держался на дистанции в один бросок, а в концовке, пропустив две «трешки» от Новикова и Помогалова, увеличивших отрыв до 9 очков, не смог догнать соперника. Да, Кирдячкин и Сахаров забросили из-за дуги на последней минуте, команда начала тактически фолить, но времени отыграться уже не хватило.



Во втором мачте подряд с «Новосибирском» «Спартак-Приморье» показал низкую реализацию бросков с игры, а сегодня плохо пробивал еще и штрафные. Гости же забили больше 50% с игры и под 80% с линии штрафных.



Самым результативным игроком в составе нашей команды стал Андрей Матеюнас (21 очко), в составе гостей – Алексей Курцевич (19 очков).



Следующий домашний матч наша команда проведет 23 февраля, на паркете «Олимпийца» «Спартак-Приморье» будет принимать ижевские «Купол-Родники».



Милош Павичевич, главный тренер БК «Спартак-Приморье»:

- Поздравляю команду «Новосибирск» с победой! Спасибо ребятам за борьбу и желание победить, но этого, к сожалению, не хватило. Мы выбываем из кубка сосредоточимся на игре в чемпионате Суперлиги и будем решать задачи там. Был шанс, но не получилось, будем разбираться и делать выводы, почему так произошло. Надо более детально разобрать игру, но на первый взгляд, после пары трехочковых подряд, которые нам забили, оказалось тяжело возвращаться в игру.



Владимир Певнев, главный тренер БК «Новосибирск»:

- Поздравляю свою команду! Престижно попасть в «Финал четырех» Кубка России. Задача на выезд выполнена и выполнена с лихвой. Не думали, что так хорошо сыграем, но просто так побед не бывает. Хотя психологию никто не отменял, и некоторым игрокам сегодня не хватило опыта и настроя. Честно говоря, думал, что раньше все закончится. Хотели сыграть красивее, эффектнее, но лучшее враг хорошего. Были красивые моменты, часть из них реализовывали, часть нет. Можно ссылаться на неопытность, но на кого в статистике не посмотришь, ни у кого меньше 50% реализации нет. Общекомандный процент и средних, и трехочковых бросков высокий. Рад за Константина Помогалова, который, по сути, и переломил ход игры и в матче чемпионата, и в матче Кубка.



Пресс-служба БК "Спартак-Приморье"

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Вчера, 18:43      |      Категория:  Все новости » Спорт
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