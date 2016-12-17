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Kia Sorento лишился дизельной модификации - автоновости

Kia Sorento лишился дизельной модификации - автоновостиKia Sorento лишился дизельной модификации

Автор фото: неткаршоу.ком

Южнокорейская компания Kia исключила из моторной гаммы кроссовера Sorento 2017 года дизельный двигатель, оставив его с единственным силовым агрегатом.

С вступлением в силу нового Технического регламента Таможенного союза автопроизводители, желающие продавать свои автомобили на российском рынке, встали перед необходимостью оснащать их отечественной системой экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС.

Поскольку этот процесс связан с определенными затратами, в частности, с обязательным прохождением краш-тестов, некоторые компании решили сэкономить и просто исключить из своей российской линейки определенные модели, а некоторые пошли иным путем и урезали количество доступных комплектаций. Так и поступила южнокорейская компания Kia со своим кроссовером Sorento, который не был сертифицирован в дизельной вариации.

На данный момент компания может предложить своим клиентам две версии автомобиля – 2016-ого и 2017-ого модельного года. Первая сохранила оригинальную моторную гамму, состоящую из 2,4-литрового атмосферного двигателя мощностью 175 л.с. и дизельного 2,2-литрового силового агрегата с отдачей 197 л.с.. Вторая же версия доступна исключительно с бензиновым мотором.

Предполагается, что решение не проводить сертификационные тесты с дизельным двигателем было продиктовано желанием избежать внутренней конкуренции с другим кроссовером компании – Sorento Prime, который, напротив, недавно обзавелся новым силовым агрегатом на тяжелом топливе.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 17:02      |      Категория:  Автоновости
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