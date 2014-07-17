ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ «Мы ожидаем, что 2017 год станет первым годом рыночного подъема в России» - автоновости Источник : motorpage.ru







Опубликовано: Сегодня, 12:59 | Категория: Автоновости Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Объем производства легковых автомобилей на территории России за первое полугодие текущего года сократился на 1,3%.... Подробнее АвтоВАЗ выпустит на рынок новый кроссовер Lada XRay в феврале следующего года.... Подробнее Немецкие специалисты ожидают высокий спрос на автомобили с автопилотом.... Подробнее В 2015 году средний возраст автомобиля в американском автопарке увеличился до рекордного показателя.... Подробнее Новое руководство Volkswagen пересчитает потери концерна.... Подробнее Nissan запустит в серию кроссовер Quashqai на российских мощностях в октябре 2015 года.... Подробнее На открывшемся сегодня в Дели международном мотор-шоу южнокорейский бренд Hyundai продемонстрировал новый бюджетный седан Xcent для развивающихся автомобильных рынков.... Подробнее Войдет ли карликовое дерево в комплектацию серийной версии, пока неизвестно.... Подробнее В первом квартале текущего года жители стран Таможенного союза приобрели в России около 40 тысяч новых автомобилей.... Подробнее Российская автомобилестроительная группа «Соллерс» хочет полностью взять под контроль Ульяновский автозавод, на мощностях которого ведется сборка автомобилей группы.... Подробнее