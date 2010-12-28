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О наблюдении за состоянием пациентов в больнице

Любая современная клиника или медицинский центр укомплектованы различным техническим оборудованием, как космический корабль. С помощью новейших технологий производится точное диагностирование, лечение и наблюдение за состоянием пациентов.

Но особенно важным является наблюдение за состоянием больного, который находится в критическом состоянии, когда от оказания своевременной помощи и реагирования на малейшее ухудшение зависит человеческая жизнь. И здесь на помощь медикам приходит прикроватный монитор пациента.

Что собой представляет данное устройство

Mindray BeneView T5

 

Основное назначение монитора пациента – отслеживать состояние больного по наиболее важным жизненным показателям:

  • артериальному давлению;
  • частоте пульса;
  • частоте дыхания;
  • температуре тела и т.д.

Показатели с больного снимаются с помощью специальных датчиков, закрепленных на теле пациента и подключенных к монитору. Компьютерный блок обрабатывает полученные данные и выводит их постоянно на жидкокристаллический экран монитора в виде цифр и графиков.

Одновременно ведется запись контролируемых показателей в память устройства. Эти данные затем можно распечатать на встроенном термопринтере и использовать для анализа и статистики.

При отклонении показателей от нормы прикроватный монитор пациента подает сигнал тревоги, что позволяет медицинскому персоналу мгновенно реагировать на ухудшение состояния больного и проводить необходимые мероприятия для его стабилизации.

Для обеспечения непрерывности работы устройства при сбоях электропитания все мониторы должны иметь встроенную аккумуляторную батарею. Это также позволяет безопасно перемещать больного из операционной в палату реанимации, не прерывая процесс наблюдения за его состоянием.

Разнообразие моделей и требования к ним

Мониторы пациента выпускают более 50-ти производителей с десятком вариантов конфигурации разных моделей. Выпускаются универсальные или узко специализированные устройства, предназначенные для конкретного отделения: кардиологии, детской реанимации и др.

Несмотря на большое разнообразие выпускаемых моделей прикроватных мониторов пациента, все они должны удовлетворять следующим требованиям:

  • надежность и долговечность;
  • точность отслеживаемых показателей;
  • эффективность и удобство работы;
  • доступность расходных материалов и аксессуаров;
  • обеспеченность сервисным обслуживанием и гарантией.




Опубликовано:   Сегодня, 12:04      |      Категория:  Красота и здоровье
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