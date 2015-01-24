ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Карлос Сайнс: Мой первый подиум? Сейчас пьедестал почета является для меня утопией Пилот Toro Rosso Карлос Сайнс не верит в то, что новая машина итальянской команды позволит ему добыть свой дебютный подиум в Ф1 в сезоне-2017. «Говорить о завоевании моего первого подиума сейчас не стоит, потому что это утопия, – сказал испанец в интервью Cadena Cope. – Более того, нам будет нелегко сражаться с McLaren. Эта команда обладает гораздо большими ресурсами, чем мы. Надеюсь, что Toro Rosso сможет расположиться сразу за "Большой четверкой", в которую в моем понимании входят Mercedes, Ferrari, Red Bull Racing и McLaren». Напомним, что лучшим результатом Сайнса в карьере Ф1 является финиш на шестом месте в Барселоне, Остине и Сан-Паулу в сезоне-2016. В сезоне-2017 STR будет использовать двигатели Renault, в то время как в 2016-м итальянский коллектив, руководителем которого является Франц Тост, соревновался с прошлогодними моторами Ferrari.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 11:54 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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