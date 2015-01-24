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Чемпионат Дальнего Востока по сумо состоялся в Приморье

Чемпионат Дальнего Востока по сумо состоялся в Приморье
Первый чемпионат Дальнего Востока по сумо состоялся в Приморье. Российские борцы из других дисциплин быстро освоили японскую национальную борьбу. Базовая подготовка в самбо и вольной борьбе помогает им добиваться результатов и в этом виде единоборства.



Соревнования по сумо в Приморье стали не только регулярными, они привлекают всё больше и больше участников, но для родоначальников этой борьбы - это по-прежнему сюрприз.



Такаянаги Кейта, вице-консул Японии во Владивостоке:

- Я признаюсь, я впервые приехал во Владивосток, до этого не знал, что сумо так популярно, поэтому я очень рад.


Первыми на дохё - круг, в котором борются сумоисты, выходят девушки. Спортивное сумо отличается от профессионального, в котором властвуют борцы-гиганты. В спортивной борьбе очень много категорий, соответственно, она обретает большую популярность.


Сергей Аксёнов, президент Приморской и Дальневосточной федераций сумо, главный судья соревнований:

- В мужском сумо - оно разнообразней, там активно используются различного рода толчки, выведение из равновесия, разнообразие приёмов. В женском сумо немножко попроще, скованнее. Они стараются сразу найти опору, они берут пояс.


Ольга Митина, призёр Открытого чемпионата Приморского края по сумо:

- Женщины «вяжут» действия, потому, как распределяют силу. И там идёт на выносливость, кто кого переборет, у кого стойкости хватит. Именно выждать этот момент, потом включиться и совершить действие.


Преимущественно в сумо приходят те, кто имеет базовую подготовку в самбо или вольной борьбе.


Оксана Фалеева, главный секретарь Открытого чемпионата Приморского края по сумо:

- Выбор приёмов, тактики - здесь это тоже всё очень важно. Когда ты вводишь сумо, например, в процесс тренировки в своих единоборствах, оно что-то новое вносит, свежее, привносит новизну и интерес.


У мужчин и юношей поединки могут быть молниеносными - несколько секунд, бой закончен, но их поединки менее зрелищными назвать нельзя.



Сергей Махортых, победитель Первенства Дальнего Востока по сумо в категории до 70 кг:

- Мне надоело заниматься самбо, мне больше понравился вид сумо, потому что это спорт, в котором всё решает момент, то есть нужно взрываться и бороться как в последний раз. В самбо такого нет, поэтому я ушёл в сумо, занимаюсь сейчас только сумо.


Подведены итоги местных турниров. Борцы готовятся к чемпионатам более высокого уровня.



Технические результаты 27-29.01.2017-SUMO-Chempionat-i-pervenstvo-DVFO.docx [17,79 Kb]



Источник: ОТВ-Прим

Фоторепортаж Светланы Погребной

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 10:50      |      Категория:  Все новости » Спорт
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