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Сегодня в 1/4 финала Кубка России «Спартак-Приморье» сыграет с «Новосибирском»

Сегодня в 1/4 финала Кубка России «Спартак-Приморье» сыграет с «Новосибирском»
1 февраля «Спартак-Приморье» в рамках 1/4 финала Кубка России будет принимать БК «Новосибирск». Начало матча в 19:00. Вход в СК «Олимпиец» свободный.



Прямую видеотрансляцию смотрите на сайте http://www.spartakbasket.ru/



Представляем соперника. «Новосибирск» (Новосибирск)



Если в чемпионате Суперлиги «Новосибирск» четыре раза становился призером турнира, то в Кубке России сибиряки один раз в своей истории выходили в «Финал четырех», было это в 2015 году. На своей площадке «Новосибирск» в полуфинале обыграл наш «Спартак- Приморье» - 64:55, а в финале вырвал победу у московского «Динамо» - 81:78, завоевав «золото» Кубка России. «Спартак-Приморье» тогда стал бронзовым призером, обыграв в матче за 3 место единственного представителя Единой лиги ВТБ, самарские «Красные Крылья», - 88:84.



В прошлом сезоне «Новосибирск» дошел до 1/4 финала Кубка России, уступив по сумме двух встреч пермской «Парме» - 65:76 и 73:81.



Поход за кубком в сезоне 2016/17 новосибирцы начали с 1/8 финала, обыграв в Москве МБА со счетом 81:76. «Спартак-Приморье» на этой стадии обыграл в гостях «Иркут» - 76:67.



Согласно регламенту, в матчах Кубка России не могут принимать легионеры, поэтому «Спартаку-Приморье» сегодня не сможет помочь Джастин Мартин, а «Новосибирску» - Акаки Двалишвили.



На сегодняшний день уже стали известны три из четырех участников «Финала четырех» Кубка России – 2017, это действующий обладатель трофея «Парма», «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» и «Сахалин». Победитель в паре «Спартак-Приморье» - «Новосибирск» в полуфинале сыграет с «Пармой», выступающей в этом сезоне в Единой лиге ВТБ.



«Финал четырех» Кубка России пройдет в Верхней Пышме (Свердловская область) с 17 по 19 февраля 2017 г.



История встреч

Соотношение побед/поражений: 21/22, забитых/пропущенных: 3249 – 3292 (-43)



04.01.2003 Кубок России. «Спартак-Приморье» - «Сибирьтелеком-Локомотив» 65:56

05.01.2003 Кубок России. «Спартак-Приморье» - Сибирьтелеком-Локомотив» 49:60

22.11.2005 Кубок России. «Спартак-Приморье» - «Сибирьтелеком-Локомотив» 77:65

29.11.2005 Кубок России. «Сибирьтелеком-Локомотив» - «Спартак-Приморье» 90:68

20.11.2005 Суперлига А. «Спартак-Приморье» - «Сибирьтелеком-Локомотив» 82:84

22.02.2006 Суперлига А. «Сибирьтелеком-Локомотив» - «Спартак-Приморье» 70:74

09.05.2006 Суперлига А. (9-13 м.) «Спартак-Приморье» - «Сибирьтелеком-Локомотив» 96:82

14.05.2006 Суперлига А. (9-13 м.) «Сибирьтелеком-Локомотив» - «Спартак-Приморье» 89:71

14.11.2006 Суперлига А. «Сибирьтелеком-Локомотив» - «Спартак-Приморье» 86:80

18.04.2007 Суперлига А. «Спартак-Приморье» - «Сибирьтелеком-Локомотив» 87:73

25.11.2007 Суперлига А. «Спартак-Приморье» - «Сибирьтелеком-Локомотив» 97:65

02.02.2008 Суперлига А. «Сибирьтелеком-Локомотив» - «Спартак-Приморье» 79:78

03.10.2008 Кубок России. «Сибирьтелеком-Локомотив» - «Спартак-Приморье» 117:42

25.10.2009 Суперлига Б. «Сибирьтелеком-Локомотив» - «Спартак-Приморье» 76:77

26.10.2009 Суперлига Б. «Сибирьтелеком-Локомотив» - «Спартак-Приморье» 89:66

23.02.2010 Суперлига Б. «Спартак-Приморье» - «Сибирьтелеком-Локомотив» 81:50

24.02.2010 Суперлига Б. «Спартак-Приморье» - «Сибирьтелеком-Локомотив» 89:68

21.12.2010 Суперлига. «Сибирьтелеком-Локомотив» - «Спартак-Приморье» 79:89

22.12.2010 Суперлига. «Сибирьтелеком-Локомотив» - «Спартак-Приморье» 80:76

02.04.2011 Суперлига. «Спартак-Приморье» - «Сибирьтелеком-Локомотив» 86:51

03.04.2011 Суперлига. «Спартак-Приморье» - «Сибирьтелеком-Локомотив» 82:41

09.10.2012 Кубок России. «Новосибирск» - «Спартак-Приморье» 74:75

13.11.2012 Кубок России. «Спартак-Приморье» - «Новосибирск» 94:72

13.10.2013 Суперлига. «Новосибирск» - «Спартак-Приморье» 93:64

31.10.2013 Кубок России. «Спартак-Приморье» - «Новосибирск» 80:90

08.12.2013 Суперлига. «Спартак-Приморье» - «Новосибирск» 69:74

03.05.2014 Суперлига. Ф3. «Новосибирск» - «Спартак-Приморье» 88:70

04.05.2014 Суперлига. Ф3. «Новосибирск» - «Спартак-Приморье» 68:74

08.05.2014 Суперлига. Ф3. «Спартак-Приморье» - «Новосибирск» 68:65

09.05.2014 Суперлига. Ф3. «Спартак-Приморье» - «Новосибирск» 83:66

15.12.2014 Суперлига. «Спартак-Приморье» - «Новосибирск» 80:77

16.02.2015 Суперлига. «Новосибирск» - «Спартак-Приморье» 89:82 1ОТ

28.03.2015 Кубок России. 1/2 ф. «Новосибирск» - «Спартак-Приморье» 64:55

06.05.2015 Суперлига. Финал. «Новосибирск» - «Спартак-Приморье» 79:63

07.05.2015 Суперлига. Финал. «Новосибирск» - «Спартак-Приморье» 81:78

11.05.2015 Суперлига. Финал. «Спартак-Приморье» - «Новосибирск» 64:65

21.12.2015 Суперлига. «Новосибирск» - «Спартак-Приморье» 85:83

22.03.2016 Суперлига. «Спартак-Приморье» - «Новосибирск» 71:91

25.04.2016 Суперлига. «Спартак-Приморье» - «Новосибирск» 95:90

28.04.2016 Суперлига. «Новосибирск» - «Спартак-Приморье» 80:65

28.09.2016 Кубок Сибири и ДВ. «Новосибирск» - «Спартак-Приморье» 91:75

30.10.2016 Суперлига. «Новосибирск» - «Спартак-Приморье» 73:81

30.01.2017 Суперлига. «Спартак-Приморье» - «Новосибирск» 69:87



Пресс-служба БК "Спартак-Приморье"

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 06:49      |      Категория:  Все новости » Спорт
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