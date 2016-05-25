Сегодня в 1/4 финала Кубка России «Спартак-Приморье» сыграет с «Новосибирском»

Если в чемпионате Суперлиги «Новосибирск» четыре раза становился призером турнира, то в Кубке России сибиряки один раз в своей истории выходили в «Финал четырех», было это в 2015 году. На своей площадке «Новосибирск» в полуфинале обыграл наш «Спартак- Приморье» - 64:55, а в финале вырвал победу у московского «Динамо» - 81:78, завоевав «золото» Кубка России. «Спартак-Приморье» тогда стал бронзовым призером, обыграв в матче за 3 место единственного представителя Единой лиги ВТБ, самарские «Красные Крылья», - 88:84.
В прошлом сезоне «Новосибирск» дошел до 1/4 финала Кубка России, уступив по сумме двух встреч пермской «Парме» - 65:76 и 73:81.
Поход за кубком в сезоне 2016/17 новосибирцы начали с 1/8 финала, обыграв в Москве МБА со счетом 81:76. «Спартак-Приморье» на этой стадии обыграл в гостях «Иркут» - 76:67.
Согласно регламенту, в матчах Кубка России не могут принимать легионеры, поэтому «Спартаку-Приморье» сегодня не сможет помочь Джастин Мартин, а «Новосибирску» - Акаки Двалишвили.
На сегодняшний день уже стали известны три из четырех участников «Финала четырех» Кубка России – 2017, это действующий обладатель трофея «Парма», «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» и «Сахалин». Победитель в паре «Спартак-Приморье» - «Новосибирск» в полуфинале сыграет с «Пармой», выступающей в этом сезоне в Единой лиге ВТБ.
«Финал четырех» Кубка России пройдет в Верхней Пышме (Свердловская область) с 17 по 19 февраля 2017 г.
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