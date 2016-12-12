Brexit заставил MINI изменить планы относительно производства электромобилей - автоновости

Немецкое издание «Automobil Production» со ссылкой на собственные источники сообщает, что британская компания MINI планирует организовать серийное производство своих электромобилей в Нидерландах.

По данным издания, британский автопроизводитель рассматривает возможность организации серийного производства собственных электрических автомобилей на предприятии дочерней компании Mitsubishi Motors Corporation – NedCar, расположенном в Нидерландах. В настоящее время на мощностях этого завода собираются кроссоверы, кабриолеты и хэтчбеки MINI, а также немецкий кроссовер BMW X1.

Стоит отметить, что ранее в компании планировали поставить электрокары на сборочные линии завода в Оксфорде, но результаты референдума о выходе Великобритании из состава Европейского союза заставили автопроизводителя пересмотреть свои планы.

Напомним, что на данный момент в глобальном модельном ряду MINI нет ни одного автомобиля с полностью электрическим силовым агрегатом. Более того, первый «зеленый» автомобиль появился у британской компании только в конце прошлого года.

Речь идет о гибридной модификации второго поколения кроссовера Countryman, которая была представлена в ноябре 2016 года в рамках Международного автосалона в Лос-Анджелесе. Автомобиль оснащается гибридной силовой установкой, состоящей из 136-сильного полуторалитрового двигателя и 88-сильного электромотора. Совокупная мощность такого агрегата составляет 224 л.с. (385 Нм).