ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Блиц-опрос: Единственный и неповторимый Льюис Хэмилтон Официальный сайт Формулы 1 устроил блиц-опрос пилоту Mercedes Льюису Хэмилтону, в котором трехкратному чемпиону мира нужно было выбрать что-то одно, отвечая на вопросы журналиста. Блюдо?

Л.Х: А это может быть большое блюдо? Тогда я, пожалуй, начну с блинчиков – их будет шесть штук. Потом я покушаю бекон. Затем хорошо прожаренную курицу с рисом. Еще минимум одна пачка мармелада и несколько чизкейков. Этим я бы мог питаться до конца жизни (смеется). Пицца?

Л.Х: Раньше любимой была Пепперони, но я уже не ем красное мясо, а предпочитаю обычные пиццы. А, нет, постойте… трюффелевая пицца. На вечеринке после гонки в Бахрейне я съел около десяти штук. Я просто не мог остановиться! Место для отпуска?

Л.Х: Я еще там не был, но это острова Бора-Бора. Я мечтаю о поездке туда. Автодром??

Л.Х: Макао. Это просто невероятный автодром. Дорожный автомобиль??

Л.Х: Mercedes SL 300 Gullwing. Компьютерная игра?

Л.Х: Call of Duty. Цвет??

Л.Х: Белый. Спорт??

Л.Х: Я недавно открыл для себя то, что шахматы являются спортом. Я люблю шахматы, но спорт ли это? Если да, то я выбираю шахматы. Ну и, конечно же, сноубординг – это ведь совсем другое время года. Песня??

Л.Х:«Superstition» Стиви Уандера. Напиток?

Л.Х:Вода с гренадином. Книга??

Л.Х: «Алхимик» Пауло Коэльо. Я могу ее читать очень часто. Город для жизни?

Л.Х: Лос-Анджелес. Фильм??

Л.Х: «Крутые виражи». Смотрел этот фильм тысячу раз (смеется). Один человек на всю жизнь??

Л.Х: Моя мама. Я могу терпеть свою маму весь день, каждый день. Напарник по команде??

Л.Х: Айртон Сенна. Наверное, мы бы с ним не сошлись характерами (смеется). Я вообще не схожусь с напарниками по команде, но я бы выбрал Айртона, потому что он был лучшим. Фрукт?

Л.Х:Арбуз Овощ?

Л.Х: Батат Транспорт??

Л.Х:Мотоцикл. Гаджет?

Л.Х: iPhone. Поворот в Ф1??

Л.Х: Я выберу первый поворот на [Нюрбургринг] Нордшляйфе. На нем может легко закружиться голова. Если правильно помню, он называется Caracciola.



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Возраст??

Л.Х: 30. Одна эра в Ф1??

Л.Х: Поздние 80-е. Группа/певец?

Л.Х: Майкл Джексон Снаряжение для тренировок??

Л.Х: Велосипед. Если бы вы собирали что-нибудь, что бы это было??

Л.Х: Морские ракушки. Не то, чтобы я собираю их, но могу вообразить, что мне бы это понравилось. Особенно, если ракушки с острова Бора-Бора (смеется). Обувь?

Л.Х: Кроссовки. Сладость??

Л.Х: Нутелла. В последнее время часто ем Нутеллу. Лучшее воспоминание из гонок??

Л.Х: Сезон-2015 Какую гонку вы бы посмотрели??

Л.Х: Гонку в Донингтоне в 1993-м, когда Айртон ехал под дождем. С кем бы пошли на свидание??

Л.Х: Ха, коварный вопрос. Большой знак вопроса. Еще не нашел этого человека (смеется).



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Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 03:42 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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