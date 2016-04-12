Блиц-опрос: Единственный и неповторимый Льюис Хэмилтон
Официальный сайт Формулы 1 устроил блиц-опрос пилоту Mercedes Льюису Хэмилтону, в котором трехкратному чемпиону мира нужно было выбрать что-то одно, отвечая на вопросы журналиста.Блюдо? Л.Х: А это может быть большое блюдо? Тогда я, пожалуй, начну с блинчиков – их будет шесть штук. Потом я покушаю бекон. Затем хорошо прожаренную курицу с рисом. Еще минимум одна пачка мармелада и несколько чизкейков. Этим я бы мог питаться до конца жизни (смеется).Пицца? Л.Х: Раньше любимой была Пепперони, но я уже не ем красное мясо, а предпочитаю обычные пиццы. А, нет, постойте… трюффелевая пицца. На вечеринке после гонки в Бахрейне я съел около десяти штук. Я просто не мог остановиться!Место для отпуска? Л.Х: Я еще там не был, но это острова Бора-Бора. Я мечтаю о поездке туда.Автодром?? Л.Х: Макао. Это просто невероятный автодром.Дорожный автомобиль?? Л.Х: Mercedes SL 300 Gullwing.Компьютерная игра? Л.Х: Call of Duty.Цвет?? Л.Х: Белый.Спорт?? Л.Х: Я недавно открыл для себя то, что шахматы являются спортом. Я люблю шахматы, но спорт ли это? Если да, то я выбираю шахматы. Ну и, конечно же, сноубординг – это ведь совсем другое время года.Песня?? Л.Х:«Superstition» Стиви Уандера.Напиток? Л.Х:Вода с гренадином.Книга?? Л.Х: «Алхимик» Пауло Коэльо. Я могу ее читать очень часто.Город для жизни? Л.Х: Лос-Анджелес.Фильм?? Л.Х: «Крутые виражи». Смотрел этот фильм тысячу раз (смеется).Один человек на всю жизнь?? Л.Х: Моя мама. Я могу терпеть свою маму весь день, каждый день.Напарник по команде?? Л.Х: Айртон Сенна. Наверное, мы бы с ним не сошлись характерами (смеется). Я вообще не схожусь с напарниками по команде, но я бы выбрал Айртона, потому что он был лучшим.Фрукт? Л.Х:АрбузОвощ? Л.Х: БататТранспорт?? Л.Х:Мотоцикл.Гаджет? Л.Х: iPhone.Поворот в Ф1?? Л.Х: Я выберу первый поворот на [Нюрбургринг] Нордшляйфе. На нем может легко закружиться голова. Если правильно помню, он называется Caracciola. formula1.com Возраст?? Л.Х: 30.Одна эра в Ф1?? Л.Х: Поздние 80-е.Группа/певец? Л.Х: Майкл ДжексонСнаряжение для тренировок?? Л.Х: Велосипед.Если бы вы собирали что-нибудь, что бы это было?? Л.Х: Морские ракушки. Не то, чтобы я собираю их, но могу вообразить, что мне бы это понравилось. Особенно, если ракушки с острова Бора-Бора (смеется).Обувь? Л.Х: Кроссовки.Сладость?? Л.Х: Нутелла. В последнее время часто ем Нутеллу.Лучшее воспоминание из гонок?? Л.Х: Сезон-2015Какую гонку вы бы посмотрели?? Л.Х: Гонку в Донингтоне в 1993-м, когда Айртон ехал под дождем.С кем бы пошли на свидание?? Л.Х: Ха, коварный вопрос. Большой знак вопроса. Еще не нашел этого человека (смеется). formula1.com Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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