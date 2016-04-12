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Блиц-опрос: Единственный и неповторимый Льюис Хэмилтон

Официальный сайт Формулы 1 устроил блиц-опрос пилоту Mercedes Льюису Хэмилтону, в котором трехкратному чемпиону мира нужно было выбрать что-то одно, отвечая на вопросы журналиста.

Блюдо?
Л.Х: А это может быть большое блюдо? Тогда я, пожалуй, начну с блинчиков – их будет шесть штук. Потом я покушаю бекон. Затем хорошо прожаренную курицу с рисом. Еще минимум одна пачка мармелада и несколько чизкейков. Этим я бы мог питаться до конца жизни (смеется).

Пицца?
Л.Х: Раньше любимой была Пепперони, но я уже не ем красное мясо, а предпочитаю обычные пиццы. А, нет, постойте… трюффелевая пицца. На вечеринке после гонки в Бахрейне я съел около десяти штук. Я просто не мог остановиться!

Место для отпуска?
Л.Х: Я еще там не был, но это острова Бора-Бора. Я мечтаю о поездке туда.

Автодром??
Л.Х: Макао. Это просто невероятный автодром.

Дорожный автомобиль??
Л.Х: Mercedes SL 300 Gullwing.

Компьютерная игра?
Л.Х: Call of Duty.

Цвет??
Л.Х: Белый.

Спорт??
Л.Х: Я недавно открыл для себя то, что шахматы являются спортом. Я люблю шахматы, но спорт ли это? Если да, то я выбираю шахматы. Ну и, конечно же, сноубординг – это ведь совсем другое время года.

Песня??
Л.Х:«Superstition» Стиви Уандера.

Напиток?
Л.Х:Вода с гренадином.

Книга??
Л.Х: «Алхимик» Пауло Коэльо. Я могу ее читать очень часто.

Город для жизни?
Л.Х: Лос-Анджелес.

Фильм??
Л.Х: «Крутые виражи». Смотрел этот фильм тысячу раз (смеется).

Один человек на всю жизнь??
Л.Х: Моя мама. Я могу терпеть свою маму весь день, каждый день.

Напарник по команде??
Л.Х: Айртон Сенна. Наверное, мы бы с ним не сошлись характерами (смеется). Я вообще не схожусь с напарниками по команде, но я бы выбрал Айртона, потому что он был лучшим.

Фрукт?
Л.Х:Арбуз

Овощ?
Л.Х: Батат

Транспорт??
Л.Х:Мотоцикл.

Гаджет?
Л.Х: iPhone.

Поворот в Ф1??
Л.Х: Я выберу первый поворот на [Нюрбургринг] Нордшляйфе. На нем может легко закружиться голова. Если правильно помню, он называется Caracciola.
Блиц-опрос: Единственный и неповторимый Льюис Хэмилтон
formula1.com

Возраст??
Л.Х: 30.

Одна эра в Ф1??
Л.Х: Поздние 80-е.

Группа/певец?
Л.Х: Майкл Джексон

Снаряжение для тренировок??
Л.Х: Велосипед.

Если бы вы собирали что-нибудь, что бы это было??
Л.Х: Морские ракушки. Не то, чтобы я собираю их, но могу вообразить, что мне бы это понравилось. Особенно, если ракушки с острова Бора-Бора (смеется).

Обувь?
Л.Х: Кроссовки.

Сладость??
Л.Х: Нутелла. В последнее время часто ем Нутеллу.

Лучшее воспоминание из гонок??
Л.Х: Сезон-2015

Какую гонку вы бы посмотрели??
Л.Х: Гонку в Донингтоне в 1993-м, когда Айртон ехал под дождем.

С кем бы пошли на свидание??
Л.Х: Ха, коварный вопрос. Большой знак вопроса. Еще не нашел этого человека (смеется).
Блиц-опрос: Единственный и неповторимый Льюис Хэмилтон
formula1.com
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Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 03:42      |      Категория:  Все новости » Спорт
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