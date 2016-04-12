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Приморские каратисты повышают свой уровень

Приморские каратисты повышают свой уровень
27-29 января в Приморском крае прошли учебно-тренировочные сборы (УТС) под руководством президента ОСОО «Российский союз каратэ до Шотокан Казэ Ха», члена исполкома «Федерации всестилевого каратэ России» И.Р. Садовникова (VII дан, г. Москва).

В течение трех дней каратисты из Уссурийска, Лесозаводска, Спасска-Дальнего, Ярославки, Покровки и Липовцев разбирали технику ката и кумитэ.

В завершение УТС прошел судейский семинар с целью формирования судейского корпуса Приморского регионального отделения «Федерации всестилевого каратэ России» и аттестация на кю.

Успешно сдали экзамены и получили следующий пояс - Евгений Киреев (Уссурийск), Георгий Бахарев (Уссурийск), Артем Син (Уссурийск), Алина Серебрякова (Покровка) и Федор Хильченко (Лесозаводск).



Приморское региональное отделение «Федерации всестилевого каратэ России»

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 02:50      |      Категория:  Все новости » Спорт
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