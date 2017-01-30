Лука ди Монтедземоло: Главная ошибка Берни Экклстоуна? Сотрудничество с CVC
Бывший президент Ferrari Лука ди Монтедземоло прокомментировал уход Берни Экклстоуна с поста главы менеджмента Ф1 и приход новых хозяев в лице американской компании Liberty Media.«Недавно я разговаривал с Берни, и он в типичной для себя манере спросил, нет ли у меня работы для него, – приводит Speedweek слова Луки. – Кажется, что у этого человека неиссякаемые ресурсы.Как Берни Экклстоун сам себя отстранил от Формулы 1Но того, что случилось, было не избежать. Нельзя ставить 86-летнего человека у руля чего-то абсолютно нового. Кроме того, это не соответствует принципам Берни: он привык делать все в одиночку. Он стоял за решением любой проблемы.Такая компания как Liberty Media не может инвестировать в спорт миллиарды и не получать ничего из этого. Ф1 выбрала путь изменений, которые будут идти рука об руку с новыми хозяевами спорта.Самая большая ошибка Экклстоуна? На мой взгляд, это сотрудничество с инвесторами из CVC в 2006-м. Инвесторы не заинтересованы в спорте – они заинтересованы лишь в максимизации прибыли. Это привело к дефициту инноваций в Ф1.Когда я ушел из Ferrari в 2014-м, то меня спросили, заинтересован ли я в том, чтобы возглавить руководящий орган Ф1. Я представил себе эту картину: командовать будут три человека. Один человек будет ответственным за коммерческую сторону вопроса, второй руководитель будет отвечать за спорт и технологии, а третий – за финансы. Именно такую модель сейчас и выстроила Liberty.Сейчас новые хозяева знают о Формуле 1 ровно столько же, сколько вы знаете об астрономии. Но они уже доказали, что способны действовать. Это умные люди, которые в отличие от CVC, хотят возродить Ф1 как спорт.Признаю, они могли поступить с Бернии мягче, ведь он изобрел современную Ф1. Это абсолютный гений. Этот человек заслуживает порядочного прощания.Что касается Ф1, то она изменится. Я не знаю, станет ли она лучше или хуже. Но с уходом Берни можно сказать наверняка, что эра гигантов подошла к концу: эра Энцо Феррари, Колина Чепмена и Берни. Сейчас наступает новая эра».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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