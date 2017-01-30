ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Лука ди Монтедземоло: Главная ошибка Берни Экклстоуна? Сотрудничество с CVC Бывший президент Ferrari Лука ди Монтедземоло прокомментировал уход Берни Экклстоуна с поста главы менеджмента Ф1 и приход новых хозяев в лице американской компании Liberty Media. «Недавно я разговаривал с Берни, и он в типичной для себя манере спросил, нет ли у меня работы для него, – приводит Speedweek слова Луки. – Кажется, что у этого человека неиссякаемые ресурсы. Как Берни Экклстоун сам себя отстранил от Формулы 1 Но того, что случилось, было не избежать. Нельзя ставить 86-летнего человека у руля чего-то абсолютно нового. Кроме того, это не соответствует принципам Берни: он привык делать все в одиночку. Он стоял за решением любой проблемы. Такая компания как Liberty Media не может инвестировать в спорт миллиарды и не получать ничего из этого. Ф1 выбрала путь изменений, которые будут идти рука об руку с новыми хозяевами спорта. Самая большая ошибка Экклстоуна? На мой взгляд, это сотрудничество с инвесторами из CVC в 2006-м. Инвесторы не заинтересованы в спорте – они заинтересованы лишь в максимизации прибыли. Это привело к дефициту инноваций в Ф1. Когда я ушел из Ferrari в 2014-м, то меня спросили, заинтересован ли я в том, чтобы возглавить руководящий орган Ф1. Я представил себе эту картину: командовать будут три человека. Один человек будет ответственным за коммерческую сторону вопроса, второй руководитель будет отвечать за спорт и технологии, а третий – за финансы. Именно такую модель сейчас и выстроила Liberty. Сейчас новые хозяева знают о Формуле 1 ровно столько же, сколько вы знаете об астрономии. Но они уже доказали, что способны действовать. Это умные люди, которые в отличие от CVC, хотят возродить Ф1 как спорт. Признаю, они могли поступить с Бернии мягче, ведь он изобрел современную Ф1. Это абсолютный гений. Этот человек заслуживает порядочного прощания. Что касается Ф1, то она изменится. Я не знаю, станет ли она лучше или хуже. Но с уходом Берни можно сказать наверняка, что эра гигантов подошла к концу: эра Энцо Феррари, Колина Чепмена и Берни. Сейчас наступает новая эра».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 00:03 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ В новом сезоне российская команда G-Drive Racing выступит на новейшем прототипе, с новым техническим партнером и с обновленным составом пилотов. В 2017-м команда G-Drive Racing, выступающая при... Подробнее «Приморочка» первая подключилась к программе администрации Приморского края «Спортивный класс» и провела веселый мастер-класс в школе «Лидер-2» для ребят и девчонок из волейбольного клуба «Мечта».... Подробнее Руководитель подразделения Honda в Ф1 Юсуке Хасегава признался, что японский двигатель по-прежнему довольно много проигрывает своим соперникам из Renault. В этом сезоне результаты McLaren-Honda уже... Подробнее Тренировочный сбор приморской команды проходит в спортивном центре «Спарта» в пригороде Владивостока. На сегодняшний день в распоряжении главного тренера Евгения Кисурина 11 игроков: Никита Макшев,... Подробнее Гонщик Haas Ромен Грожан подвёл итоги пятничных свободных заездов Гран При Европы, которые завершил на 11-м и 12-м месте соответственно. «Знакомство с новой трассой – это всегда интересно, но сложно,... Подробнее Самые крупные Дальневосточные соревнования по плаванию для школьников прошли в Уссурийске. Бассейн "Чайка" принял молодых пловцов на своих ежегодных заплывах "Уссурочка". Состязались учащиеся... Подробнее Действующий чемпион DTM Марко Виттман возглавил протоколы первого дня тестов в Ошерслебене... Подробнее В субботу, 26 сентября, во Владивостоке на дорогах острова Русский и кампуса ДВФУ пройдет международный полумарафон «Мосты Владивостока», приуроченный к празднованию Дня тигра. Организаторами... Подробнее Руководитель гоночной бригады команды Williams Роб Смедли не скрывал после финиша гонки в Сильверстоуне, что их коллектив был немало удивлен столь высоким темпом в воскресный день. После провала в... Подробнее С 5 по 7 февраля в с. Калиновка на лыжной трассе МБОУ ДОД ДООСЦ прошел открытый чемпионат и первенство Приморского края по лыжным гонкам в рамках Всероссийского дня зимних видов спорта, посвященного... Подробнее