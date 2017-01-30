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Горнолыжники разыграли кубок Приморья

Горнолыжники разыграли кубок Приморья
27 и 28 января на горнолыжной базе «Восток» в г. Арсеньеве прошел открытый Кубок Приморского края по горнолыжному спорту в дисциплинах гигантский слалом и слалом. Участие в соревнованиях приняли спортсмены из Приморья - команды из Арсеньева, Владивостока, Артема, Анисимовки, а также Дальнего Востока - из Хабаровска, Благовещенска и Облучья, всего 136 спортсменов.



Трасса гигантского слалома протяженностью 600 м была поставлена на склоне «Стрела» и состояла из 32 ворот в первой попытке и 36 ворот во второй.

1000-метровая дистанция слалома проходила на завершающем спаде трассы «Бумеранг». Соревнования проводились в разных погодных условиях – в первый день участников слалома-гиганта встретило яркое солнце и безветрие, во второй день на слаломе был сильный ветер. Соревнования проводились без стартовых взносов, подъемник всем участникам был предоставлен бесплатно.


Кубок Приморского края-2017 среди мужчин достался Сергею Мершиёву, среди женщин - Евгении Вирченко. Победителям и призерам во всех возрастных категориях вручили медали и грамоты.



По результатам соревнований участникам, выполнившим норматив, будут присвоены соответствующие спортивные разряды.

Федерация горнолыжного спорта и сноуборда Приморского края выражает благодарность руководителю горнолыжной базы «Восток» и тренерскому составу за подготовку склонов, организацию обогрева и помощь при проведении соревнований, а также проекту Slenergy и компании «Славда» за предоставленные всем призерам памятные призы.



Ознакомиться с протоколами соревнований можно по ссылке http://pkfgss.ru/



Федерация горнолыжного спорта и сноуборда Приморского края

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Вчера, 22:58      |      Категория:  Все новости » Спорт
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