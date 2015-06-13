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Сирил Абитбуль: Формула 1 должна отказаться от пятничных тренировок

Руководитель Renault Sport Сирил Абитбуль считает, что новым владельцам Формулы 1, Liberty Media, стоит рассмотреть возможность изменения формата гоночного уик-энда и отказа от пятничных тренировок.

«Liberty Media потребуется несколько месяцев, чтобы проанализировать ситуацию, прежде чем говорить о возможных изменениях, – цитирует Абитбуля F1i. – Но уже сейчас можно сказать, что нынешний формат гоночного уик-энда нуждается в пересмотре.

Идеальная формула: Как должны выглядеть "Королевские гонки"?

Пятничные тренировки не играют никакой роли. Необходимо изучить этот вопрос, поскольку есть способы сделать Формулу 1 более динамичной, избежав траты денег и влияния на структуру команд».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 19:51      |      Категория:  Все новости » Спорт
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