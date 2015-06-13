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Приморские кудоисты готовятся к Кубку мира в тренировочном центре в Подмосковье

Приморские кудоисты готовятся к Кубку мира в тренировочном центре в Подмосковье
Приморские спортсмены, вошедшие в состав национальной сборной, начали подготовку к Кубку мира по кудо, который пройдет с 10 по 13 февраля в г. Мумбаи (Индия).

Честь Приморья на престижных мировых соревнованиях будут защищать Андрей Гришин (240 ед., Находка), Игорь Пермин (250 ед., Владивосток) и Константин Караульных (270 ед., Владивосток). Таким образом, из семи членов сборной страны – трое представляют Приморский край.

Напомним, состав участников сборной определился на состоявшемся в декабре в Москве Всероссийском турнире, где сильнейшие спортсмены страны сражались за путевку на Кубок мира.

Кроме спортсменов в российскую сборную также вошел старший тренер Дальнего Востока по кудо Юрий Бородий, обеспечивать судейство на Кубке мира будет руководитель судейской коллегии ДВФО Вячеслав Иванов.



С 27 января сборная команда России под руководством президента Федерации Кудо России Романа Анашкина и вице-президента ФКР Владимира Зорина проводит тренировочные сборы на базу ФГБУ «Тренировочный центр сборных команд России» «Озеро Круглое» в Подмосковье.

Все спортсмены готовятся к предстоящему турниру в изнуряющем режиме: по три тренировки в день. Кроме основной подготовки по кудо большую часть времени занимает общефизическая подготовка, в том числе занятия в тренажерном зале.



Андрей Гришин, серебряный призер чемпионата мира (Находка): «Подготовка идет полным ходом, не даем слабину. Пока сильно не нагружаемся, привыкаем к режиму, но тренеры все равно заставляют попотеть. В целом настрой боевой, такой же, как и на соревнования. Тренеры настраивают только на победу, а иначе не может быть».



Игорь Пермин, чемпион России (Владивосток): «Изначально мы начали двухнедельные сборы во Владивостоке, и сейчас я уже чувствую себя в отличной физической форме. На данный момент мы вносим некоторые корректировки и доработки в подготовке, поэтому этот тренировочный лагерь можно назвать для меня подводящим к соревнованиям. Задача передо мной стоит только одна – победа!».



Состав сборной России на Кубке мира по кудо-2017

230 единиц - Колян Эдгар (ЦФО)

240 единиц - Гришин Андрей (ДВФО)

250 единиц - Пермин Игорь (ДВФО)

260 единиц - Халиев Адам (СКФО)

270 единиц - Караульных Константин (ДВФО)

270+ единиц - Вингерт Николай (СКФО) /

Абсолютная женская - Потокова Светлана



Фото пресс-службы федерации Кудо России

Пресс-служба федерации Кудо ДВФО http://kudo-dv.ru/

https://instagram.com/kudo.dv/

https://vk.com/kudodv






Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 18:50      |      Категория:  Все новости » Спорт
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