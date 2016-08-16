Нико Росберг: У меня нет планов по участию в Формуле E
Чемпион мира Формулы 1 2016 года Нико Росберг, выступая на конгрессе SPOBIS в Дюссельдорфе, рассказал, что с интересом следит за Формулой E, но в участии не заинтересован.После своего неожиданного заявления о завершении карьеры немец не исключил, что в будущем выступит в какой-нибудь гоночной серии. Учитывая, что в сезоне-2018/2019 в ФЕ дебютирует Mercedes, послом которой является Росберг, ему был задан вопрос о возможности в участии программы концерна.«Нет, я не думаю об этом, – цитирует Росберга AUTOSPORT. – Я с интересом слежу за Формулой E. Никаких сомнений, что популярность этой серии стремительно растёт. Конечно, развитие продолжается до сих пор. Это совершенно новое направление для автоспорта, за ними действительно интересно наблюдать. У Формулы E большое будущее».Генеральный промоутер электрической гоночной серии Алехандро Агаг заявил, что если однажды Росберг решит вернуться в автоспорт, то в Формуле E будут очень рады ему.«Безусловно, мне бы хотелось увидеть Росберга в нашем чемпионате, – сказал он. – Но он, как всем известно, решил завершить гоночную карьеру. Хотя если Нико однажды вдруг передумает, то наши двери будут открыты для него».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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