ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Маверик Виньялес удивлён скоростью Yamaha Новобранец заводской команды Yamaha Маверик Виньялес признал, что оказался удивлён своим высоким темпом во второй день зимних тестов в Сепанге. Испанец показал второе время, уступив лишь своему сменщику в Suzuki Андреа Янноне. Андреа Янноне стал лучшим по итогам второго дня тестов MotoGP «Всё прошло нормально, и я очень доволен, потому что сегодня мы поработали на длинной дистанции и наконец опробовали составы покрышек для гонки, – цитирует Виньялеса GPUpdate.net. – Я старался стабильно проходить круги. Должен признать, удавалось показывать хорошее время. Немного удивительно, что байк работает настолько хорошо. По мере повышения сцепления с трассой время прохождения круга становилось всё лучше. Учитывая, что я ездил на прикатанных шинах, второе место по итогам дня – неплохой результат. Приятно сосредоточиться на одном круге и проехать его быстро, но нужно быть быстрым также на всех 20 кругах гоночной дистанции. Думаю, мы неплохо поработали. Хорошее начало. Не знаю, буду ли атаковать завтра – посмотрим, что будет с погодой и с состоянием трассы. Всегда хочется оказаться как можно выше в итоговом протоколе, но иногда лучше сосредоточиться на гоночном темпе».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 07:43 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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