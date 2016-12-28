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Scania объявила самый необычный отзыв в своей истории - автоновости

Scania объявила самый необычный отзыв в своей истории - автоновостиScania объявила самый необычный отзыв в своей истории

Автор фото: сканиа.ком

Шведская компания Scania объявила о начале глобального отзыва своей продукции. Однако, речь идет не об автомобилях или комплектующих – компания отзывает плюшевых медведей.

Именно так, шведская компания, специализирующаяся на производстве тяжелой грузовой техники, сообщила об отзыве, под который попадут плюшевые игрушки, а если конкретно – медведи в темно-синей куртке с логотипом Scania (идентификационный номер: P/N 2199875). Медведи продавались по всему миру через официальные электронный магазин компании, а также распространялись в ходе выставок и корпоративных мероприятий. В общей сложности, Scania продала своим клиентам 7 531 бракованного медведя.

Причиной отзыва, как указывается в официальном сообщении компании, является дефект молнии жилетки, надетой на медведя. Утверждается, что в процессе эксплуатации пулер (брелок, за который нужно дергать) может оторваться от слайдера (самого замка, соединяющего две половины молнии) и тем самым представлять опасность для ребенка, который может его проглотить. Как утверждают в компании, на данный момент информации о подобных инцидентах не поступало.

Компания просит своих клиентов немедленно прекратить эксплуатацию дефектных медведей и принести игрушки в ближайший дилерский центр. Стоит отметить, что проведение каких-либо ремонтных работ не предполагается – дилер может предоставить клиенту только полное возмещение средств. Учитывая, что стоимость каждого такого медведя составляет 19 евро, проведение этой сервисной кампании может обойтись автопроизводителю в 143 089 евро.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 04:40      |      Категория:  Автоновости
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