ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Ferrari задействовала технологию 3D-печати при разработке поршня Команда Ferrari воспользовалась 3D-печатью для создания инновационной конструкции поршня, которая, как ожидается, позволит мотористам из Маранелло сделать большой шаг вперёд, сообщает AUTOSPORT. После провала все смелых прогнозов перед началом прошлого сезона в этом году по приказу президента Серджио Маркионе подготовка к чемпионату проводится в условиях полной секретности. Но известно, что разработка проекта под кодовым названием 668 продвинулась далеко вперёд. Презентация новой машины, как и было объявлено ранее, состоится 24 февраля. На предсезонных тестах, вероятно, будет представлена только первая версия новой силовой установки. Однако глава отдела по разработке моторов Лоренсо Сасси и Энрико Гуалтери, отвечающий за сборку, рассчитывают, что изменения позволят добиться существенного прогресса. Главное внимание было уделено камере сгорания, доработанной с учётом серьёзного увеличения давления благодаря использованию принципа работы форкамерно-факельного зажигания. Форкамерно-факельное зажигание в Ф1. Как у «Волги» ГАЗ-3102... Предполагается, что новый микроинжектор Magneti Marelli позволит увеличить эффективность сгорания топлива и одновременно минимизировать расход. Понятно, что такие изменения приведут к большой нагрузке на двигатель – давление будет составлять около 400 бар, а возможное значительное увеличение температуры чревато проблемами с надёжностью. Поэтому для достижения поставленных целей в Ferrari применили революционный подход при разработке двигателя. В настоящее время команда проводит стендовые испытания новой концепции конструкции поршня из стального сплава. Хотя FIA и регламентирует использование тех или иных материалов, в Ferrari стремятся отойти от практики использования алюминия. Алюминиевые сплавы легче, чем сталь, но их способность противостоять деформации и выдерживать экстремальные температуры меньше. Для поиска решения в Маранелло опробовали новейшие 3D-технологии печати, которые в последнее время всё больше используются на производстве. Данная технология позволяет за счёт использования послойного нанесения материала создавать сложные формы, что невозможно при традиционных методах литья и механической обработки. Так что использование материалов, таких как стальные сплавы, которые раньше были непригодны для конструкции поршня двигателя Ф1, теперь вполне реально. Кроме того, использование конструкции с сотами может повысить надёжность без увеличения веса. Вряд ли Ferrari является единственной командой, которая взяла на вооружение данную технологию, но технический директор Маттиа Бинотто надеется увидеть результаты как можно скорее – в идеале, уже в начале сезона. Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 03:58 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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