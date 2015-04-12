В Арсеньеве состоялись открытые городские соревнования по настольному теннису

В Арсеньеве прошел открытый турнир города по настольному теннису. Собрал он рекордное количество участников, объединенных особым отношением к этому вполне доступному и мобильному виду спорта.





Теннисное первенство Арсеньева – турнир без возрастных ограничений. Самому опытному участнику на этот раз далеко за 70. Младший едва научился как следует держать ракетку — шесть лет спортсмену. В семье Кудаковских из Лесозаводска в настольный теннис играют и дети, и оба родителя. Кстати, сына и дочь даже в секцию записали.





Сергей Кудаковский, участник турнира, г. Лесозаводск: «И дома тренируемся с роботом. И в школу ходим. Ездим по соревнованиям по всем районам. Шесть дней в неделю тренировки и в субботу или в воскресенье соревнования».





На открытые городские состязания съезжаются, как правило, соседи по региону. Это всё центральное Приморье. Друг друга многие соперники знают и ждут новой возможности помериться силами, а то и отыграться за предыдущий матч.





Алена Ляшко, тренер СК «Юность», г. Арсеньев: «Традиционно Сысоевка приезжает, Яковлевский и Черниговсикй район с радостью приезжают на эти соревнования».





Первая ракетка арсеньевского пинг-понга Алена Мазова из Ново-Сысоевки, кандидат в мастера спорта, четырехкратная чемпионка Дальнего Востока среди школьниц в своем возрасте. Для нее городской этап как разминка перед большим чемпионатом.





Алена Мазова, участник турнира, с.Ново-Сысоевка: «Есть такая соперница Дударь Алена из Уссурийска. Я много раз с ней встречалась. То я выиграю, то она. Я хочу на ближайших соревнованиях ее обыграть и очень на это надеюсь».





Раз в год встречаются приморские теннисисты только в Арсеньеве. Система турниров по краю такова, что ракетку и мячики для пинг-понга любители этого вида спорта могут не откладывать в дальний ящик. Практически каждую неделю на соревнования приглашают уже другие районы и города.





Источник: Вести. Приморье





