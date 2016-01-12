ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Manor: Есть ли шанс на спасение? Немецкое издание Speedweek рассуждает о том, сможет ли Manor сохранить существование. «Ситуация такова: введение администрации означает, что команда не сумела найти нового инвестора. Это начальная фаза роспуска команды: для начала все сотрудники команды из Банбери получат зарплату за январь, а затем их начнут постепенно увольнять. Этот процесс коснется 212 сотрудников. Следующая фаза – продажа активов команды для расчета с кредиторами. В то же время новый инвестор может купить Manor Grand Prix Racing, а у компании есть право на участие в сезоне-2017. Тем не менее потенциальному инвестору необходимо будет приобрести все активы команды и обеспечить трудоустройство всех 212 сотрудников. История Manor F1 в фотографиях Если говорить непосредственно о покупке команды, то прежние условия, выставленные владельцем Стивеном Фитцпатриком, уже не действуют. Иными словами, теперь Manor можно купить дешевле. FIA уже дала разрешение Manor использовать машину-2016 в первой гонке сезона-2017. Это сохраняет надежду на чудотворный ренессанс команды, ведь два года назад Manor находилась в гораздо более сложной ситуации, потому что долги коллектива были большими, чем сейчас, а ситуация с распределением призовых денег была нестабильной и неясной. Более того, на тот момент многие специалисты уже покинули команду, а некоторые активы были уже проданы. Тем не менее Manor все же удалось приехать в Мельбурн. Джо Савар: Проблемы Manor заключались не только в деньгах Сейчас у Manor осталось очень мало времени. Если у команды есть потенциальные инвесторы, то они должны действовать немедленно. Manor еще может вернуться на трассу, однако каждый упущенный день уменьшает шансы на возрождение».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Вчера, 23:50 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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