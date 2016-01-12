28 января в Смоленске продолжилось юношеское Первенство России. В ряде дисциплин были показаны достойные результаты. В беге на 2000 м с препятствиями отличился 16-летний Вадим Василенко из Уссурийска (5.50,23).





- Стартом доволен. Здесь в Смоленске передо мной стояла задача — настроиться и успешно выступить на моей главной дистанции - 2000 м с препятствиями. На ней нужно было выложиться на все сто процентов и победить. На 1500 м не рассчитывал на призовую тройку. Планировал просто разбежаться на ней и во второй день показать хороший результат в стипль-чезе. Но и, признаюсь, на 1500 м не хватило немного уверенности. Вот на 2000 м с препятствиями морально был готов сильно и бежал более уверенно, так как психологически еще до старта настроился на победу. И со своей задачей справился. Манеж и покрытие в Смоленске замечательное. Все понравилось, - поделился Вадим.

- Я из Уссурийска, города в Приморском крае, где живу, учусь и занимаюсь спортом. В легкой атлетике уже 6 лет. Тренер один и тот же все годы - Елена Владимировна Воронина. Результаты вверх пошли на сразу. Много занимались, и примерно года два назад появились первые плоды упорных тренировок. Конечно, сейчас тяжело совмещать спортивные занятия с учебой в школе. Но стараюсь все успеть. Буду стараться и дальше - и в жизненном, и в спортивном плане - расти и совершенствоваться, - выразил уверенность юный чемпион.





Алексей Зубаков, http://sport-inside.org