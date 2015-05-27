Нико Росберг: В том, что я стал чемпионом мира, есть заслуга и Михаэля Шумахера
Экс-пилот Mercedes Нико Росберг отдал должное семикратному чемпиону мира Михаэлю Шумахеру на спортивном бизнес-конгрессе SPOBIS в Дюссельдорфе.Чемпион мира-2016 и президент FIA Жан Тодт вручили паралимпийской чемпионке Рио-2016 Ванессе Лов награду «Keep Fighting», учрежденную семьей Шумахера.Паралимпийская чемпионка Ванесса Лов выиграла награду Михаэля Шумахера«Для меня большая честь вручать эту награду, – сказал Нико. – Люди часто меня спрашивают о здоровье Михаэля. Поверьте, я тоже хотел бы знать об этом.Я провел с Михаэлем три года в составе Mercedes. Это был интересный и захватывающий период в моей карьере. Было приятно сражаться с таким сильным напарником по команде. Его отношение к делу и бойцовский дух доказывают, почему он стал семикратным чемпионом мира.Он вдохновлял и мотивировал меня. Есть и заслуга Шумахера в том, что я стал чемпионом мира».Тодт добавил: «Мы переживали с ним как хорошие, так и трудные времена.Михаэль всегда был профессионалом своего дела. Он всегда был щепетилен к деталям.В некотором смысле Михаэль был скромным, из-за чего люди думали, что он высокомерный. Но это не так. Это великий человек. Он всегда боролся и сейчас борется».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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