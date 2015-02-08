ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ FIA будет самостоятельно решать вопрос о размещении двигателей на тех или иных машинах Ф3 FIA наделила себя властью произвольно выбирать размещение двигателей на автомобилях участников европейской Ф3. Это сделано для того, чтобы избежать обвинений в отношении некоторых участников чемпионата, которые якобы пользуются привилегированным положением от главных поставщиков двигателей Mercedes и Volkswagen. Подобные обвинения были главной темой обсуждения несколько раз на протяжении последних сезонов Ф3. Правило гласит: «Технический делегат FIA может по своему собственному усмотрению применить к разным участникам чемпионата систему произвольного размещения двигателя на машине при том, что они будут использовать моторы одного и того же поставщика. Такое назначение будет сделано до первого использования двигателя, а детали этого процесса будут озвучены до начала сезона». Кроме того, FIA теперь также имеет право обеспечивать равенство в области картографии двигателей на разных машинах. «FIA оставляет за собой право проводить расследование и делать все возможное, дабы обеспечить равенство в области картографии двигателей участников, использующих моторы одного и того же поставщика на справедливой основе». AUTOSPORT.com разузнал, что для некоторых боссов команд подобные нововведения стали неожиданностью. Ожидается, что завтра команды Ф3 встретятся с FIA, чтобы обсудить ситуацию с чемпионатом, который не смог привлечь в свои ряды больше 18 пилотов на сезон-2017.



Autosport.com

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Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 15:51 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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