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Скалы под Екатериновкой собрали лучших ледолазов Приморья на очередную битву за золотые медали

Скалы под Екатериновкой собрали лучших ледолазов Приморья на очередную битву за золотые медали
В минувшие выходные на скальном массиве Пржевальского, недалеко от поселка Екатериновка под Находкой, прошел открытый Чемпионат Приморского края по ледолазанию. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Приморского и Хабаровского краев.

Участников зарегистрировалось 36 человек, среди которых были как разрядники, так и новички, состязавшиеся в отдельном зачете.

Погода порадовала спортсменов теплом и безветрием, на второй день шел мелкий снег.

В первый день прошла квалификация в трудности, и скорости - парные гонки (длина дистанции 15 метров). Также отдельный финал дисциплины «трудность» провели среди новичков.

Во второй день состоялись полуфиналы и финалы трудности среди мужчин и финалы среди женщин, а так же новый формат скорости под названием супер индивидуальное лазание: мужчинам надо было преодолеть дистанцию 50 метров, а женщинам - 30 метров. У каждого было по две попытки.

Сначала опробовали новую дистанцию женщины, затем стартовали мужчины. Первая попытка была примерочной – каждый пробовал свои силы, сможет ли вообще уложиться в 5 минут контрольного времени, а во второй попытке развернулась нешуточная борьба. В итоге выиграл Антон Антонов, пройдя дистанцию за 1 минуту 49 секунд. Вторым стал Василий Рубцов (02.09), третьим Александр Патанин (02.17). У женщин на 30 метрах лидировала Елена Кочегарова (02.03), второй результат показал Анна Борисенко (03.14), третий - Полина Купчик (03.40).

По итогам тестов новую дистанцию было решено включить в программу Чемпионата ДФО, который состоится 18-19 февраля также на массиве Пржевальского.



В остальных дисциплинах призовые места распределились следующим образом:

Скорость. Парные гонки на 15 метров:

Мужчины

1 место - Антонов Антон

2 место - Патанин Александр

3 место - Ищенко Александр

Женщины

1 место - Кочегарова Елена

2 место - Купчик Полина

3 место - Гарипова Эльвина



Трудность

Мужчины

1 место - Патанин Александр

2 место - Баранов Николай

3 место - Антон Антонов

Женщины

1 место - Кочегарова Елена

2 место - Купчик Полина

3 место - Медведева Елена


Федерация альпинизма и скалолазания Приморского края

Фоторепортаж Виталия Петрова

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 15:04      |      Категория:  Все новости » Спорт
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