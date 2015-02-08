Скалы под Екатериновкой собрали лучших ледолазов Приморья на очередную битву за золотые медали
В минувшие выходные на скальном массиве Пржевальского, недалеко от поселка Екатериновка под Находкой, прошел открытый Чемпионат Приморского края по ледолазанию. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Приморского и Хабаровского краев.
Участников зарегистрировалось 36 человек, среди которых были как разрядники, так и новички, состязавшиеся в отдельном зачете.
Погода порадовала спортсменов теплом и безветрием, на второй день шел мелкий снег.
В первый день прошла квалификация в трудности, и скорости - парные гонки (длина дистанции 15 метров). Также отдельный финал дисциплины «трудность» провели среди новичков.
Во второй день состоялись полуфиналы и финалы трудности среди мужчин и финалы среди женщин, а так же новый формат скорости под названием супер индивидуальное лазание: мужчинам надо было преодолеть дистанцию 50 метров, а женщинам - 30 метров. У каждого было по две попытки.
Сначала опробовали новую дистанцию женщины, затем стартовали мужчины. Первая попытка была примерочной – каждый пробовал свои силы, сможет ли вообще уложиться в 5 минут контрольного времени, а во второй попытке развернулась нешуточная борьба. В итоге выиграл Антон Антонов, пройдя дистанцию за 1 минуту 49 секунд. Вторым стал Василий Рубцов (02.09), третьим Александр Патанин (02.17). У женщин на 30 метрах лидировала Елена Кочегарова (02.03), второй результат показал Анна Борисенко (03.14), третий - Полина Купчик (03.40).
По итогам тестов новую дистанцию было решено включить в программу Чемпионата ДФО, который состоится 18-19 февраля также на массиве Пржевальского.
В остальных дисциплинах призовые места распределились следующим образом:
Скорость. Парные гонки на 15 метров:
Мужчины
1 место - Антонов Антон
2 место - Патанин Александр
3 место - Ищенко Александр
Женщины
1 место - Кочегарова Елена
2 место - Купчик Полина
3 место - Гарипова Эльвина
Трудность
Мужчины
1 место - Патанин Александр
2 место - Баранов Николай
3 место - Антон Антонов
Женщины
1 место - Кочегарова Елена
2 место - Купчик Полина
3 место - Медведева Елена
Федерация альпинизма и скалолазания Приморского края
Суперлига – Первый дивизион. «Спартак-Приморье» (Приморский край) - МБА (Москва) 92:69 (30:15, 22:16, 20:16, 20:22) «Спартак-Приморье» одержал седьмую победу в чемпионате и поднялся на второе место в...
В предстоящем сезоне Формулы 1 пилот Lotus Ромен Грожан будет работать с новым гоночным инженером. После возвращения в команду из Энстоуна француз работал с Аяо Коматсу, но сейчас последний пошёл на...
В субботу, 23 мая, во Владивостоке пройдет открытие велосезона -2015. Велосипед с каждым годом приобретает все большую популярность в России, в том числе и во Владивостоке. Велозаезды, проведенные в...
Первый в истории Дальнего Востока матч по американскому футболу завершился во Владивостоке на стадионе кампуса Дальневосточного федерального университета победой приморцев. Своя команда по этому виду...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!