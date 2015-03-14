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Jaguar начал прием заказов на новый электрический I-Pace - автоновости

Jaguar начал прием заказов на новый электрический I-Pace - автоновостиJaguar начал прием заказов на новый электрический I-Pace

Автор фото: неткаршоу.ком

Британская компания Jaguar сообщила о начале приема предзаказов на новый электрический кроссовер I-Pace, который вопреки ожиданиям некоторых экспертов, будет доступен и на российском рынке.

Первый в истории британского автопроизводителя электрический автомобиль впервые был представлен еще в ноябре прошлого года в рамках Международного автосалона в Лос-Анджелесе. Однако на стенде компании была выставлен только прототип, который, по словам официальных представителей Jaguar, пойдет в серию во II-ой половине будущего года.

Пока же компания решила открыть прием предзаказов на новый автомобиль, чтобы первые клиенты смогли получить свое новое приобретение сразу после выхода на рынок. Стоит отметить, что заказать электрокар смогут и российские клиенты компании. Стоимость автомобиля пока держится в секрете, но сейчас она и ни к чему – для оформления предзаказа необходимо всего лишь заполнить форму на официальном сайте автопроизводителя и оставить контактные данные.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 12:44      |      Категория:  Автоновости
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