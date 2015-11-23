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Даниэль Риккардо: Поверьте мне, мы усложним жизнь Льюису Хэмилтону в 2017-м

Пилот Red Bull Racing Даниэль Риккардо считает, что в сезоне-2017 австрийская команда сможет навязать борьбу Mercedes, которая доминировала в Ф1 на протяжении последних трех лет.

RBR сумела вернуться в когорту топ-команд после сложной кампании-2015: в 2016-м команда Кристиана Хорнера одержала победы в Испании и Малайзии.

«Думаю, мы сможем бороться с ними, да, – сказал австралиец в интервью официальному сайту Ф1. – Если нам удастся добиться того прогресса, которого мы достигли в прошлом году, тогда Хэмилтону будет очень нелегко в 2017-м, поверьте мне».

Также Риккардо прокомментировал ситуацию с завершением карьеры чемпиона мира-2016 Нико Росберга, с которым он регулярно прилетал на тот или иной ГП.

«Сначала я удивился, – продолжил Даниэль. – Но затем я попробовал поставить себя на его место, посмотрев на ситуацию с другого ракурса.

Теперь у него есть семья, а сам он был вовлечен в спорт еще до того, как начал гоняться, ведь его отцом был знаменитый Кеке. Можно сказать, что у него за плечами длинная карьера.

Все эти перелеты и обязательства серьезно утомляют. Наконец он подошел к тому моменту, когда осознал, что пришло время отдохнуть от всего этого. Друг, я тебя понимаю».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 11:54      |      Категория:  Все новости » Спорт
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