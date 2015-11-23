«Новосибирск» одолел «Спартак-Приморье»

«Спартак-Приморье» проиграл «Новосибирску» в домашнем матче чемпионата Суперлиги со счетом 69:87. 1 февраля наша команда вновь сыграет с «Новосибирском» в «Олимпийце», но уже в рамках 1/4 финала Кубка России, начало встречи в 19:00.
«Новосибирск» начал с убедительного рывка «13:3», в котором поучаствовали Токарев, Курцевич и Голдырев, причем за этот отрезок гости забросили три «трешки». Через 7 минут после начала матча Милош Павичевич использовал оба тайм-аута, отведенных на первую половину, но сибиряки продолжали наращивать преимущество, показывая невероятный процент попадания дальних бросков. У приморцев же «трешки» не летели катастрофически. В первой четверти с периметра один раз попал Матеюнас, в концовке один раз забросил Анисимов, и двумя «трехами» в камбэке «Спартака» поучаствовал Мартин.
Вернулись в игру приморцы на границе двух половин. Если в начале второй четверти гости добились максимального преимущества в матче – «+19», то на большой перерыв «Спартак» уходил всего при «-6». А уже в начале третьей четверти благодаря рывку «9:1» повел в счете – 51:49. Но так и не смог «Спартак» компенсировать низкий процент попаданий надежной игрой в защите, пропустив в заключительной десятиминутке еще один рывок «Новосибирска», который оказался решающим в матче.
Милош Павичевич, главный тренер БК «Спартак-Приморье»:
- «Новосибирск» обыграл нас заслуженно, играл лучше, чем мы. У нас же не получилось то, что мы спланировали, и в этом заслуга соперника. Не зря «Новосибирск» идет на первом месте, и пока эта команда сильнейшая в нашей лиге. Слишком много мы ошибались в каких-то простых моментах, не хватало концентрации. Вину за поражение полностью беру на себя, видел, что ребята старались, вернулись в игру в третьей четверти и повели «два очка», но упустили соперника и не смогли уже сделать второй рывок.
Владимир Певнев, главный тренер БК «Новосибирск»:
- Безусловно рад, что в первом из двух матчей со «Спартаком» смогли добиться преимущества. Это, конечно, в первую очередь, позитивно складывается на игроках. Вашу команду знали, готовились, и ничего для нас удивительного не было – как «Спартак» играет, так он и сыграл. Возможно, только удивил ваш новичок (Джастин Мартин – прим.). Хочу поблагодарить команду за самоотдачу и молодым игрокам хочу пожелать все 40 минут держать концентрацию. Пока мы выполняли установки, все складывалось хорошо, а когда пропустили два трехочковых от Мартина, проиграли подборы, несколько раз позволили сыграть Матеюнасу, хотя против него разбирали «защиту», «Спартак» к нам подобрался и даже вышел вперед, хотя в первой половине у нас было «+19». Допустили камбэк «Спартака», может быть так и лучше, зрителям понравилось.
Считанные дни остались до старта международной регаты «Кубок губернатора Приморского края по гребле на лодках класса «Дракон». Соревнования состоятся в субботу, 5 июля. Масштабные состязания гребцов...
Представители различных спортивных федераций протестировали нормативы комплекса ГТО Во Владивостоке завершился краевой фестиваль по программе Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов...
Главный гоночный инженер Sauber Чави Пухолар признал, что на последних кругах Гран При Бразилии, когда Фелипе Насра догоняли более быстрые соперники, команде пришлось сильно понервничать. Бразилец в...
Шведский гонщик Маркус Эрикссон признался, что ему приятно было так рано подписать контракт с командой Sauber на 2016 год. Швейцарский коллектив первым из участников Формулы 1 полностью объявил свой...
Кроме машины-2016, на тесты в Сильверстоуне Mercedes привезет и шасси W05, на котором в 2014-м Льюис Хэмилтон выиграл чемпионский титул. Пилот Manor и резервный гонщик Mercedes Паскаль Верляйн будет...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!