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«Новосибирск» одолел «Спартак-Приморье»

«Новосибирск» одолел «Спартак-Приморье»
Суперлига – Первый дивизион. «Спартак-Приморье» (Приморский край) - «Новосибирск» (Новосибирск) 69:87 (14:30, 28:18, 17:18, 10:21)



«Спартак-Приморье»: Мартин – 18 очков (8 подборов, 1 передача, 1 перехват), Кривошеев – 16 (7 подборов, 1 передача, 1 перехват), Матеюнас – 13 (4 побора, 12 передач, 2 перехвата), Ганькевич – 11 (4 подбора, 1 передача, 1 перехват), Белов – 6 (4 подбора, 1 передача), Анисимов – 3, Кирдячкин – 2, Громыко (1 подбор), Бабайлов (1 подбор), Сахаров.



«Спартак-Приморье» проиграл «Новосибирску» в домашнем матче чемпионата Суперлиги со счетом 69:87. 1 февраля наша команда вновь сыграет с «Новосибирском» в «Олимпийце», но уже в рамках 1/4 финала Кубка России, начало встречи в 19:00.



«Новосибирск» начал с убедительного рывка «13:3», в котором поучаствовали Токарев, Курцевич и Голдырев, причем за этот отрезок гости забросили три «трешки». Через 7 минут после начала матча Милош Павичевич использовал оба тайм-аута, отведенных на первую половину, но сибиряки продолжали наращивать преимущество, показывая невероятный процент попадания дальних бросков. У приморцев же «трешки» не летели катастрофически. В первой четверти с периметра один раз попал Матеюнас, в концовке один раз забросил Анисимов, и двумя «трехами» в камбэке «Спартака» поучаствовал Мартин.



Вернулись в игру приморцы на границе двух половин. Если в начале второй четверти гости добились максимального преимущества в матче – «+19», то на большой перерыв «Спартак» уходил всего при «-6». А уже в начале третьей четверти благодаря рывку «9:1» повел в счете – 51:49. Но так и не смог «Спартак» компенсировать низкий процент попаданий надежной игрой в защите, пропустив в заключительной десятиминутке еще один рывок «Новосибирска», который оказался решающим в матче.



Милош Павичевич, главный тренер БК «Спартак-Приморье»:

- «Новосибирск» обыграл нас заслуженно, играл лучше, чем мы. У нас же не получилось то, что мы спланировали, и в этом заслуга соперника. Не зря «Новосибирск» идет на первом месте, и пока эта команда сильнейшая в нашей лиге. Слишком много мы ошибались в каких-то простых моментах, не хватало концентрации. Вину за поражение полностью беру на себя, видел, что ребята старались, вернулись в игру в третьей четверти и повели «два очка», но упустили соперника и не смогли уже сделать второй рывок.



Владимир Певнев, главный тренер БК «Новосибирск»:

- Безусловно рад, что в первом из двух матчей со «Спартаком» смогли добиться преимущества. Это, конечно, в первую очередь, позитивно складывается на игроках. Вашу команду знали, готовились, и ничего для нас удивительного не было – как «Спартак» играет, так он и сыграл. Возможно, только удивил ваш новичок (Джастин Мартин – прим.). Хочу поблагодарить команду за самоотдачу и молодым игрокам хочу пожелать все 40 минут держать концентрацию. Пока мы выполняли установки, все складывалось хорошо, а когда пропустили два трехочковых от Мартина, проиграли подборы, несколько раз позволили сыграть Матеюнасу, хотя против него разбирали «защиту», «Спартак» к нам подобрался и даже вышел вперед, хотя в первой половине у нас было «+19». Допустили камбэк «Спартака», может быть так и лучше, зрителям понравилось.



Пресс-служба БК "Спартак-Приморье"

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 10:52      |      Категория:  Все новости » Спорт
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